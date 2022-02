Aplicació desigual a les escoles de la fi de la restricció amb la mascareta

Andorra la VellaFa pocs dies que l’Executiu va dictar un alleugeriment relacionat amb l’obligació de dur la mascareta als centres educatius. La nova normativa ha estat ben rebuda, en general, per la comunitat, tot i que hi ha alumnes i professors que encara la porten posada a classe, encara que formin part d'un grup bombolla.

Des del Sindicat d’Ensenyament Públic han consultat entre els seus afiliats quina valoració fan d’aquesta nova mesura, que s’aplica des d’aquest dilluns passat, i la resposta ha estat positiva. Segons expliquen per mitjà d’un comunicat, “la visió general dels afiliats que han respost a la demanda ha estat positiva, tot i que es diferencia entre primera i segona ensenyança i estudis superiors”. En relació al primer nivell educatiu “la valoració general ha estat positiva ja que es fa molt més lleugera la jornada lectiva amb nens que necessiten copsar l’expressió facial per a la millora de l’aprenentatge. Estan contents de tornar a una mitjana normalitat”, valoren.

Pel que fa a segona ensenyança i cursos superiors també hi ha hagut una bona rebuda. Tot i que en aquests casos el docent no està únicament en un grup bombolla i n’hi ha que no es poden treure la mascareta durant tota la jornada. També apunten que “cada centre ha aplicat la mesura amb diferències. Hi ha alumnes que tot i la mesura continuen portant la mascareta dins de l’aula i d’altres que únicament la dues als espais comuns, tal com dicta el decret”.