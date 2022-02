Fora les mascaretes de les aules quan s'estigui amb grups de convivència

Andorra la VellaLa davalla progressiva de casos i la bona situació epidemiològica actual en aquesta baixada de l'onada provocada per la variant Òmicron, ha permès que l'executiu pugui eliminar les mascaretes a les aules en els grups de convivència a partir d'aquest dimarts. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat la mesura aquest dilluns en la roda de premsa posterior al consell de ministeris sanitari, i ha afegit que quan els alumnes es desplacin o es barregin caldrà que utilitzin la mascareta. A més, també s'eliminen els cribratges periòdics al sistema escolar a partir de dimecres i només es faran cribratges sentinelles. "El 70% dels infants entre 5 i 9 anys han passat la malaltia" de la mateixa manera que el 54% dels menors de 5 anys, ha explicat.

"Tenim un nivell d'immunització molt gran", ha remarcat el ministre, assegurant que no tenen por d'aquesta mesura per la gran immunització que hi ha, i també perquè actualment l'onada de la variant Òmicron es troba en baixada, tot el contrari que a la tardor passada quan van treure l'ús de la mascareta i va esclatar la variant Delta. En aquest sentit, també s'elimina l'obligatorietat de dur mascareta en els llocs de treball quan hi hagi un grup de convivència i en les reunions.

El titular de Salut ha exposat que el 84% de la població es troba immunitzada, ja sigui per la vacuna, perquè ha passat la malaltia o per les dues coses. Per aquest motiu, també s'alleugereixen les restriccions a les activitats culturals i esportives, on també s'elimina la mascareta en els entrenaments a l'interior quan es facin amb un mateix grup. Pel que fa a l'assistència a aquests esdeveniments, la mascareta encara serà necessària a l'interior en actes de més de 300 persones, així com el certificat Covid, i a l'exterior quan se superin els 1.000 assistents.

D'altra banda, després de la reobertura de l'oci nocturn aquest passat cap de setmana, i a petició dels locals per tal d'agilitzar quan les persones no porten un test d'antígens fet, s'ha autoritzat que els establiments puguin fer un autotest al moment als clients sota la responsabilitat dels locals. Benazet ha recordat que aquesta mesura només afecta als locals que escullin obrir sense l'ús de la mascareta a l'interior. Finalment, l'executiu ha aprovat que les sales de joc i recreatives puguin tornar a obrir en l'horari habitual i sense limitacions. Amb tots aquests alleugeriments, el ministre ha manifestat que "el següent pas serà que només portin mascareta les persones més fràgils i els quins estiguin en vigilància passiva", afegint que "anem cap a la normalitat amb precaucions".