Aprovat el projecte de llei que obre la porta a la digitalització de la justícia

Andorra la VellaEl consell de ministres ha donat aquest dimecres llum verda a l’aprovació del projecte de llei d’accés electrònic de l’administració de la justícia, un text que un cop aprovat es preveu que entri en vigor al cap de dos anys per donar temps a l’adaptació tecnològica. Tal com ha destacat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, l’aplicació de la llei ha d’anar acompanyada d’un seguit d’inversions i per aquest motiu es va demanar al Consell Superior de la Justícia que en fes una projecció. El resultat ha estat que caldrà fer una inversió de 225.000 euros.

El ministre i el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, han destacat que l’objectiu del text és agilitzar els procediments de l’administració de la justícia amb l’aplicació de les noves tecnologies. Precisament, el text preveu la posada en funcionament de la xarxa electrònica de la justícia i, de fet, s’estableix l’ús obligatori del sistema informàtic. A més, el text regula els drets d’accés i ús i s’especifica que aquest accés es farà a través del certificat de signatura electrònica. També es fixa altres aspectes com quins documents conformen l’expedient electrònic o que les còpies electròniques tenen el mateix valor i eficàcia que els originals.

Aprofitant aquest text, també es modifiquen les lleis qualificades de la justícia i d’immigració. En aquests dos casos, l’entrada en vigor d’aquestes modificacions és l’endemà de la publicació. En el cas de la llei de la justícia, s’especifica que les notificacions durant els períodes inhàbils i el mes d’agost es limiten a actuacions relacionades amb presos o altres d’urgents en l’àmbit penal i se suprimeix l’atribució dels procediments concursals a la jurisdicció administrativa; també es determina que la secció d’instrucció ordinària coneixerà dels delictes de contraban i tràfic legal de drogues tòxiques que fins a la data estaven atribuïts a instrucció especialitzada. A més, s’amplia a dos anys el període de reserva de plaça de les persones que hagin superat les proves teòrica, pràctica i d’idiomes per a batlles i que no hagin estat seleccionades.

Pel que fa a la llei d’immigració, es rebaixa d’un any a tres mesos de residència efectiva i permanent el període necessari per al reagrupament familiar i es modifiquen els requisits econòmics per a l’obtenció de les autoritzacions sense activitat lucrativa, i les autoritzacions per a professionals amb projecció internacional i per raons d’interès científic, cultural i esportiu. En el cas del primer canvi, Rossell ha destacat que així s’equiparen els drets de les persones d’altres nacionalitats que no siguin l’espanyola, la portuguesa i la francesa.