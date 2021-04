Rossell demana "rigor, treball i compromís" a batlles i fiscals per millorar la justícia

Andorra la VellaEl ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, s'ha referit aquest divendres al pla de xoc de la justícia que va anunciar aquest dijous al ple del Consell General. Així, ha explicat que en les properes setmanes es coneixerà el contingut del document que ha elaborat la comissió executiva integrada pels diversos actors de la justícia. A més, després es reunirà amb tots els batlles, magistrats i fiscals per copsar la situació i establir una diagnosi. "Si es conclou que la necessitat és econòmica i humana, això requerirà diners; per tant, si nosaltres donem recursos econòmcis perquè batlles, magistrats i fiscals puguin desenvolupar la seva tasca, vull obtenir de part d'ells un compromís que hi haurà rigor, treball i compromís, i això els hi vull comentar a ells personalment", ha afirmat. El ministre ha explicat que el Govern haurà de presentar un crèdit extraordinari per tal de ser aprovat al Consell General.

El ministre ha fet aquestes declaracions el dia que Andorra ja compta amb cinc notaris, després que, aquest divendres, Jordi Junyer i Jordi París han jurat el càrrec a la sala de la Cúria de la Casa de la Vall, amb la presència del mateix ministre Rossell; el cap de Govern, Xavier Espot, i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, així com un grup reduït de familiars i amics dels dos nous càrrecs. Junyer i París han estat els dos candidats en obtenir la puntuació més alta en la convocatòria pel procés de selecció –mitjançant concurs d’oposició– el 22 de gener del 2020 i han superat la formació de forma satisfactòria.

"Crec que, ara mateix, amb cinc notaris en actiu, el país pot fer front a tots els reptes que se li presenten, perquè ja en tenim tres d'experimentats i els dos nous entrem amb il·lusió i força, i creiem que podem donar la resposta que el país necessita i mereix", ha afirmat Jordi Junyer a les portes de Casa de la Vall després de l'acte de jurament. Per la seva banda, el ministre Rossell ha afegit que "ara haurem de veure si aquelles qüestions que no es podien assolir amb els notaris que hi havia fins ara, amb aquests dos nous efectius es poden cobrir satisfactòriament, ja que ens vam quedar només amb tres i, a més, amb la situació de pandèmia, que dificultava poder realitzar tots els actes notarials; si és així, no caldria nomenar-ne cap més", ha sentenciat.