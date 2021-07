Aquest estiu, mercat a Encamp i Pas de la Casa

EncampDes d'aquest divendres i fins al diumenge la plaça de Sant Miquel d'Encamp i els carrers dels voltants acolliran un mercat d’artesania i comerç d’inspiració medieval 'Mercats d'estiu a la plaça', que torna aquest estiu com a mesura de dinamització dels caps de setmana d’estiu de la parròquia encampadana, després que l'any passat l'acció fos molt ben valorada, tant pels veïns com pels comerciants i restauradors, recorden des del comú.

Artesania i comerços locals muntaran parades a l’aire lliure durant tot el dia i fins a les deu de la nit. Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions i mesures incloses en el pla de reactivació econòmica, a través d’activitats complementàries a l’oferta

turística, cultural i esportiva.

Enguany com a novetat, hi haurà l'actuació musical del grup Euphoria a les sis de la tarda a l'escenari de la plaça de Sant Miquel i dues visites guiades, dissabte i diumenge a les onze del matí per descobrir el Tremat i la Mosquera. Les places són limitades i cal reservar prèviament a l'oficina de turisme d'Encamp (turisme@encamp.ad o bé per whatsAPP al 641 000 o per telèfon al 731 000).

Els mercats començaran aquest cap de setmana a Encamp, i continuaran el caps de setmana del 23 al 25 de juliol i del 27 al 29 d'agost a la plaça de l'església del Pas de la Casa, i del 10 al 12 de setembre, una altra vegada, a Encamp.