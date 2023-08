Aroyitt, l'exitosa streamer que triomfa al món digital

Andorra la VellaEn el competitiu univers dels streamers, destacar no és tasca fàcil, especialment per a les dones en un camp predominantment dominat per homes. No obstant això, la creadora de contingut Aroyitt ha demostrat que amb talent, dedicació i passió, es poden superar barreres i aconseguir l'èxit. Una de les seves aparicions més destacades recentment és l'aparició a la sèrie de Netflix 'A quien le gusta mi follower'.

Aroia García, coneguda al món virtual com Aroyitt, és una jove procedent de Bilbao nascuda el 3 de novembre de 1993. Des de ben petita, va mostrar un gran entusiasme pels videojocs, la qual cosa la va portar a emprendre la seva carrera com a creadora de contingut el 2015 a la plataforma de YouTube, després d'haver estudiat Màrqueting.

Tot i els seus esforços, els primers anys no van ser fàcils per a Aroyitt en la seva recerca per guanyar-se un lloc en el competitiu món dels creadors de contingut. No obstant això, la seva perseverança i determinació van donar els seus fruits a partir del 2020, quan va assolir destacar a la plataforma de streaming Twitch i en un canal separat dedicat exclusivament a parlar i jugar videojocs.

L'èxit no va trigar a arribar i la seva audiència no va deixar de créixer. Actualment, Aroyitt compta amb una impressionant quantitat de seguidors: 1,2 milions a Instagram, 2 milions a Twitch i més de mig milió a YouTube. Aquestes xifres la posicionen com una de les streamers femenines més exitoses a tota Espanya.

El seu reconeixement no es limita únicament a l'àmbit digital, ja que Aroyitt també ha trobat un lloc en el competitiu món dels esports electrònics. Des del 2020, forma part del prestigiós equip d'eSports Mad Lions, on destaca pel seu talent i carisma com a creadora de contingut.

Seguint la seva passió pels videojocs i el seu creixent èxit, Aroyitt va prendre una decisió important a la seva vida i es va mudar a Andorra, on ha establert la seva residència des de llavors. Es va mudar al Principat amb la seva actual exparella i conegut youtuber 'Alexby', tot i haver tallat aquesta relació la streamer continua residint a Andorra. De la mateixa manera, continua sorprenent i captivant la seva creixent comunitat de seguidors amb el seu carisma i habilitats davant de la pantalla.

La història d'Aroyitt és una inspiració per a tots aquells que persegueixen els seus somnis al món digital. La seva determinació i talent han demostrat que, sense importar els obstacles, és possible aconseguir l'èxit i obrir-se pas en un món tan competitiu com el dels streamers.