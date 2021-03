Arrenca l'administració massiva amb 500 dosis

Andorra la VellaEl dispositiu instal·lat a l'antiga plaça dels Braus per vacunar de manera massiva la població contra el coronavirus s'ha posat en marxa aquest matí amb l'administració de dosis a persones majors de 70 anys o especialment vulnerables. La previsió, tal com ha posat en relleu la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, és que aquest dissabte s'administrin 500 vaccins. Les instal·lacions han obert portes a les deu del matí i de moment la jornada s'està desenvolupant sense incidències.

"Estem molt satisfets i la valoració és molt positiva", ha destacat Mas, que ha afegit que ja es tenia experiència "de muntar dispositius de gran abast" amb els tests serològics que es van fer a la primavera de l'any passat. Aquesta experiència ha servit per muntar aquest operatiu en què hi participa la Creu Roja, Protecció Civil i el SAAS. Mas ha volgut destacar molt especialment la "col·laboració de la ciutadania" que "està responent molt i molt bé" no només amb la preinscripció a la plataforma per rebre la vacuna, que ha recordat que ja supera els 23.000 inscrits, sinó també amb la seva "assistència" a rebre el vaccí. De fet, ha detallat que s'han enviat "més de 2.400 SMS" per fer la convocatòria per als propers tres dies.

Mas ha subratllat que l'operativa estigui funcionant sense incidències i ha valorat molt especialment "la puntualitat" de la gent la qual cosa facilita la feina així com que ja es porti el qüestionari completat per "alleugerir el procés". En aquest sentit, ha reiterat que es pot descarregar a la web del Govern o es pot obtenir als comuns i als centres d'atenció primària. La secretària d'Estat de Salut també ha valorat que parlant amb els assistents ha pogut copsar que la gent valora l'experiència de rebre el vaccí com de molt positiva i es mostren "molt satisfets".

El recorregut

El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha explicat que a l'entrar al recinte hi ha una persona que fa la recepció i orienta cap a les cinc primeres taules en què es fa la recollida de dades. Allà es comprova que la persona tingui efectivament cita i si porten el qüestionari fet de casa el revisen; si no, s'ajuda els assistents a completar-lo. En aquest sentit, Pons ha incidit que és important que es porti aquest formulari omplert amb una antelació de 24 hores i no més, ja que es valora certa simptomatologia i tampoc tindria validesa si la persona l'ha completat uns dies abans. Aquest qüestionari serveix per valorar si la persona presenta algun símptoma que seria incompatible amb la recepció de la vacuna o si seria necessari que li fos prescrita per un metge. Tot seguit es troba la taula d'incidències, que serà allà on les persones que presentin alguna simptomatologia seran adreçades per valorar l'anul·lació de la cita. Si el qüestionari és correcte, però, de les taules de recepció la persona passa directament a les taules de vacunació, de les quals ara com ara n'hi ha habilitades cinc, i on hi ha dues infermeres, una de les quals verifica el qüestionari, introdueix les dades a la història clínica del pacient i imprimeix el certificat de vacunació i l'altra que subministra el vaccí. Pons ha destacat que es tracta d'un "dispositiu complex" i ha destacat que ara hi ha cinc taules de vacunació, però que podrien ser ampliables al doble en funció del ritme en què vagin arribant les vacunes. De la zona de vacunació, la persona passa a una àrea d'observació on ha de romandre quinze minuts. Allà hi ha un equip del SUM integrat per un metge, una infermera i un tècnic que verifiquen que la persona es trobi bé i que pot marxar sense problemes.

Cal recordar que aquest dissabte ha començat l'administració del vaccí d'AstraZeneca del qual van arribar 3.000 dosis aquest dijous i que s'ha decidit que sigui administrada a qualsevol edat.