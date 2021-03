L'arribada de gairebé 9.000 vaccins impulsa la vacunació, des d'aques dissabte, a la plaça de braus

Andorra la VellaAquest divendres s'inicia un impuls a la campanya de vacunació, amb una segona fase, que comença aquest dissabte, i que es realitzarà a la plaça de braus d'Andorra la Vella. Si dijous arribaven 3.000 vaccins d'AstraZeneca des de França, dilluns arriben 5.800 vacunes de Pfizer des d'Espanya. Arribaran en dos transports diferents, per si durant el trajecte un dels dos fallessin.

Aquest divendres ha començat la campanya de vacunació amb AstraZeneca. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que, tal com han fet diversos països europeus, canvien el criteri de la limitació d'edat d'AstraZeneca i s'administrarà aquest vaccí a qualsevol edat. “S'ha vist que la protecció i la seguretat és molt bona a qualsevol edat i que es redueixen les hospitalitzacions en un 94% amb una sola dosi”, ha explicat. El dirigent aconsella prendre's una càpsula d'un gram de paracetamol abans de rebre la vacuna per prevenir possibles reaccions al vaccí, com dolor muscular o mal de cap.

Des d'aquest divendres ja hi ha col·lectius de persones que rebran per SMS la data i hora de vacunació, si s'han inscrit tant per la web com per telèfon, en aquest segon cas podrien rebre una trucada. Els usuaris hauran d'emplenar un qüestionari previ amb 24 hores de vacunació. Si no es porta fet també es podrà emplenar in situ el dia de la vacunació.

Hi haurà un únic punt de subministrament, a la plaça de braus d'Andorra la Vella. Es podrà aparcar gratuItament al pàrquing del costat de la plaça. En aquest espai habilitat, hi haurà una zona d'acollida, que servirà també de recollida de dades i de preparació de la documentació. Caldrà dur un document identificatiu. Un cop vacunada, la persona romandrà un quart d'hora a la zona d'observació, perquè es verifiqui que la vacuna no provoca cap efecte secundari. Un equip mèdic del SUM donarà suport, en cas que hi hagués alguna incidència. El centre estarà obert els set dies de la setmana, entre les 10 i les 18 hores, amb una capacitat per vacunar més de mig miler de persones per dia, que es podria ampliar en funció de l'arribada i disponibilitat de més vaccins.

El procés de vacunació serà d'uns 25 minuts i el Govern facilitarà un certificat de vacunació. Salut administrarà indistintament, en funció de l'arribada dels vaccins, per tant, no es reserva un tipus de vacuna a cap col·lectiu concret. En el cas d'AstraZeneca, la segona dosi es posa al cap de tres mesos, “tot i que s'ha demostrat que a partir de la tercera setmana de l'administració de la primera dosi l'efectivitat és altíssima”.

Seguint el drecret aprovat, el primer col·lectiu que rebrà l'SMS per vacunar-se seran les persones majors de 70 anys i ciutadans que pateixin patologies, com problemes respiratoris.

Tenint en compte que a Andorra hi resideixen sis mil i escaig persones de més de 70 anys, i que s'han registrat per vacunar-se gairebé 4.000, si es té en compte que també n'hi ha d'aquest grup que ja han passat la malaltia, des del Govern preveuen que amb la remesa de dosis que han arribat “s'arribarà a la xifra de protecció necessària d'aquest col·lectiu”.