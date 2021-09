Arrenca el mercat mensual de Rocacorba amb més d'una cinquantena de parades

Sant Julià de LòriaMalgrat la pluja de primera hora del matí, Sant Julià de Lòria ha donat inici aquest dissabte als mercats mensuals al barri de Rocacorba, una iniciativa que el comú recupera després de vuit anys amb la voluntat de dinamitzar la part alta del poble i contribuir amb la reactivació econòmica dels comerços de la zona. Des de la corporació es mostren satisfets d'haver reprès aquest esdeveniment mensual, que arrenca amb 54 parades i amb comerciants de diferents punts d'Andorra que ofereixen productes de tota mena: des d'alimentació, passant per roba, calçat, productes d'artesania i fruites i verdures, entre d'altres.

La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha explicat que també s'ha volgut vehicular el mercat mensual amb la Vila Medieval -inaugurada aquest divendres al vespre-. Per assolir aquest objectiu, s'han organitzat un parell d'activitats que tindran lloc durant aquest dissabte. La primera consisteix en la ubicació a l'inici del mercat d'una parada que ofereix als visitants una sèrie de jocs medievals, mentre que de cara a aquesta tarda, concretament a partir de les 18.30 hores, el Duet Daura interpretarà peces musicals d'estil 'folk'. "Estem contents perquè és una manera d'integrar les dues parts del poble i fer de Sant Julià un únic nucli de comerç", ha indicat Codina.

Des d'un inici, el mercat tindrà lloc de les 11 fins a les 19 hores cada últim dissabte de mes. Tot i això, la cònsol ha posat en relleu la possibilitat que l'esdeveniment, a proposta dels mateixos comerciants, pugui celebrar-se el primer cap de setmana de cada mes. "Tot es pot plantejar. Igual el primer cap de setmana de mes serà més interessant", ha dit. A banda d'aquest suggeriment, ha assegurat que els comerciants estan "molt il·lusionats" de poder tornar a oferir els seus productes, ja que "a nivell nacional s'estan fent fires de productes de proximitat, però d'aquest estil com hem engegat a la part alta de Sant Julià no hi ha".