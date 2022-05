Arrenca la votació dels pressupostos participatius d'Andorra la Vella amb 14 projectes finalistes

Andorra la VellaUn total de 14 projectes han passat a la fase final dels pressupostos participatius d'Andorra la Vella per aquest 2022. A partir d'aquest dimecres 1 de juny i fins al 19 del mateix mes, tots els ciutadans residents a la parròquia majors de 16 anys podran votar fins a tres d'aquestes propostes. La consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius del comú, Meritxell López, ha presentat les diferents propostes aquest dimarts i ha informat que en la fase de recollida de projectes, que va ser durant el març, es van presentar fins a 108 propostes.

Durant aquest temps, el comú ha estat fent el filtratge i segons els requisits tècnics, econòmics, legals i de competència comunal de les bases dels pressupostos participatius, s'han escollit aquestes 14 propostes finalistes. López ha exposat les diferents propostes entre les quals hi ha: renovar i embellir el carrer Terra Vella; l'embelliment de la zona de quatre camins; arreglar la vorera del carrer Prat de la Creu i la Baixada del Molí; millorar les voreres del carrer Bonavista i col·locar-hi papereres; reformar el passeig del riu del Parc Central; o reformar les voravies del barri del Cedre. A més, entre els diferents projectes finalistes també destaca el de convertir les parades d'autobús en espais interactius, calefactables i ecosostenibles; construir una paret o roca d'escalada; instal·lar màquines de reciclatge invers; habilitar un mirador estel·lar; habilitar un espai lúdic i de salut per a la gent gran; o col·locar una bandera andorrana de grans dimensions al mig del riu Valira.

La consellera ha recordat que en aquesta segona edició dels pressupostos participatius "hem duplicat la partida" per tal de poder adjudicar un projecte més integral i complet, i concretament el comú hi destina 200.000 euros. Entre les diferents propostes, moltes van encaminades a l'embelliment de la parròquia. "L'any passat ja ens vam trobar amb molta demanda" en aquest sentit, ha explicat, emfasitzant que per aquest motiu el comú ja va pressupostar un milió d'euros per millorar les voravies de la parròquia. Tot i així, López ha manifestat que "hi ha un bon condicionament de les zones de la parròquia", i ha comentat que l'embelliment de la parròquia és "la temàtica que la ciutadania té més al cap" a nivell de competències comunals.

En aquest sentit, la consellera ha declarat que "els agradaria veure més projectes integrals i innovadors de noves infraestructures que en puguin gaudir els ciutadans" i no tantes propostes pel tema de les voravies.

Els ciutadans podran votar en aquests pressupostos participatius a través del portal decidim.andorralavella.ad o també al punt d'informació de la gent gran al Centre cultura La Llacuna, a l'oficina de l'Espai Ciutadà i a l'oficina de Tràmits de Santa Coloma. López també ha manifestat que hi ha alguna proposta que té un cost estimat inferior als 200.000 euros. En cas que fos la proposta guanyadora, el comú miraria la possibilitat de poder fer la segona proposta amb més vots, sigui íntegrament o parcialment. "La idea és esgotar la partida pressupostària dels 200.000 euros com a mínim", ha expressat.

Pel que fa al projecte guanyador del pressupost participatiu del 2021, que van ser unes pistes de bàsquet al carrer Prat Salit, la consellera ha anunciat que el proper 14 de juny s'inauguraran amb diferents activitats lúdiques.