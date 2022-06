Ball, música i xerinola a la festa de Sant Joan pels padrins de la capital

Andorra la VellaMés de 200 padrins d'Andorra la Vella han celebrat aquest dimarts a la tarda la festa de Sant Joan. L'acte, que s'ha celebrat al Centre de Congressos de la capital, ha comptat amb la participació dels cònsols, Conxita Marsol i David Astrié, i de diversos consellers comunals, com Gerard Menardia, Meritxell López i Meritxell Pujol, qui han acompanyat a la gent gran al llarg de tot l'esdeveniment.

Així doncs, els padrins han gaudit d'un berenar conjunt amb música de la mà de l'orquestra la Chatta, que ha fet moure l'esquelet de tots els assistents. Marsol ha aprofitat la celebració per festejar la inauguració de la nova casa pairal, l'espai Enclau, un punt que "volem que sigui quelcom més que una casa pairal, que hi hagi propostes i que puguem engegar accions per la gent gran". I ha exposat que aquest sector de la població és molt important per la parròquia, ja que "som conscients del que representeu per Andorra la Vella i pel país".

En aquesta línia, ha assenyalat que el casal d'avís situat a la plaça del Poble de la capital "no acaba de funcionar perfectament", per la qual cosa, ha avançat, que passat l'estiu els padrins trobaran un espai amb contingut renovat, "personal amb ganes d'engegar nous projectes i novetats diàries per fer-lo un lloc més actiu". "Farem que la casa pairal torni a ser el que era per recuperar l'ambient i l'orgull", ha dit.

D'altra banda, la mandatària també ha recordat que a partir de la tardor es crearà el consell de la Gent Gran, un organisme que tindrà el mateix esperit que el consell d'Infants i a través del qual el comú espera que els padrins tinguin un accés més directe i proper a la corporació per "fer propostes i presentar iniciatives". "Vosaltres aporteu experiència i coneixement, i tenim ganes d'escoltar-vos", ha indicat.