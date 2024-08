Els banders curen un mufló amb 'llengua blava'

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el Cos de Banders d'Andorra ha publicat un vídeo en el qual mostren l'operació que han dut a terme per dormir i curar un mufló afectat per la malaltia vírica de la llengua blava. Des del cos s'encarreguen de fer el seguiment i la vigilància de la fauna salvatge per actuar en cas de sospites de la malaltia en col·laboració amb el Departament d'Agricultura i el de Medi Ambient.