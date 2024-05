Els Banders vigilen el pas de l'ossa per Andorra i no reporten cap incidència

Andorra la VellaEl cos de Banders ha confirmat via xarxes socials la presència d'una ossa a la parròquia d'Ordino, després dels vídeos que estan circulant d'altres usuaris. Confirmen que no hi ha cap incident registrat i que s'està monitorant el plantígrad per poder recollir mostres i identificar-lo.

Els Banders recorden que és un animal que acostuma a transitar per llocs amb poques persones i que normalment estan de pas pel Principat.