Baró no pensa en les primàries del PS i vol continuar centrat en l'habitatge

Andorra la VellaAmb les declaracions de Conxita Marsol sobre que s’han d’anticipar les eleccions generals siguin quin sigui el resultat del referèndum: “tant si es perd com si es guanya (que jo espero que es guanyi), hi haurà d’haver unes eleccions de seguida”. El cap de Govern considerava “prematur” aquesta reflexió tot i que les paraules de la ministra han fet efecte al Consell General.

Cerni Escalé va dir que estaven “preparats” a Concòrdia, Montaner celebrava aquesta visió de Marsol i anunciava que serà cap de llista “al 2025 o al 2027”. El PS de moment es mostra menys optimista que la resta de l’oposició en declaracions a aquest mitjà, el conseller socialdemòcrata Pere Baró, opina que s’ha de mantenir la prudència i pensar en temàtiques que són més importants per la ciutadania.

“Nosaltres hem de fer unes primàries que definiran qui serà el candidat a cap de Govern, queden tres anys llavors els estatuts diuen que ho hem de decidir un any i mig abans. Així que no tenim pressa, el que volem és arreglar el problema de l’habitatge que és el principal problema a parer nostre, i a nivell de protagonisme i de partits els hi deixem amb aquells que potser el seu problema no és l’habitatge sinó tenir la cadira”.