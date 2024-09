Habitatge Digne critica la Llei Òmnibus i exigeix mesures més fermes contra l'especulació

Andorra la VellaLa Coordinadora per l’Habitatge Digne ha emès un comunicat en què presenta el seu posicionament sobre el Projecte de Llei Òmnibus, impulsat pel Govern. Després d’un treball exhaustiu d’anàlisi i debat intern, l’entitat activista ha destacat tant els encerts com les limitacions del projecte, però considera que la normativa és insuficient per abordar la crisi d’habitatge al país.

Segons la Coordinadora, les mesures plantejades per la llei no són prou eficaces per limitar l’especulació immobiliària ni per resoldre problemàtiques com el control del preu del lloguer o la mobilització dels habitatges buits. L’entitat subratlla la necessitat d’augmentar el parc públic d’habitatges, regular els preus de venda i lloguer, i evitar que els especuladors continuïn dominant el mercat immobiliari andorrà.

Entre els aspectes més crítics, Habitatge Digne lamenta que les restriccions a la inversió estrangera semblin més una protecció dels interessos de les elits econòmiques nacionals que una solució real per a les classes populars. Així mateix, denuncien la manca de mesures efectives per a la recuperació dels habitatges d’ús turístic al mercat de lloguer assequible, així com la falta d’un pla estructural a llarg termini per garantir un accés just a l’habitatge.

La plataforma fa una crida a la mobilització ciutadana per pressionar el Govern a aplicar canvis estructurals més ambiciosos, tot remarcant que només amb un moviment ampli i combatiu es podran aconseguir els drets a un habitatge digne. A més, demanen als mitjans de comunicació que tractin el debat amb rigor i honestedat, criticant titulars que, segons diuen, han intentat desinformar.

La Coordinadora conclou el seu comunicat reafirmant la seva voluntat de continuar lluitant per garantir l’accés a un habitatge digne per a tots els ciutadans d’Andorra i reitera la importància d’un debat públic profund i transparent sobre aquest tema.