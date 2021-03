Benazet: “Em toca vacunar-me amb AstraZeneca i estic encantat”

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha sortit al pas de les informacions i comentaris que posen en dubte l'efectivitat de la vacuna d'Oxford AstraZeneca, que ha provocat que fins a vuit països de la Unió Europea hagin aturat temporalment l'administració de dos lots d'aquest vaccí per una suposada relació entre la vacuna i casos de trombosis i d'embòlies pulmonars, i ha assegurat que Andorra seguirà vacunant amb aquest preparat. El dirigent, fins i tot, s'ha permès la llicència d'explicar que, per edat, ja ha rebut l'SMS que el crida a vacunar-se: “Em toca la d'AstraZeneca i estic encantat”.

Sobre si la hipotètica relació entre l'administració d'aquesta vacuna i la producció de malalties relacionades amb trombosis i embòlies pulmonars, el ministre s'ha referit als arguments donats per l'Agència Europea del Medicament, segons els quals la d'AstraZeneca és la vacuna que més s'ha posat al món, amb més de 40 milions de persones vacunades a Europa. “Podem estar tranquils amb l'ús d'aquesta vacuna, i estarem alerta a les reaccions adverses que es puguin administrar”.

Benazet ha insistit que fins al moment no s'ha reportat cap reacció adversa que tingui certa identitat. “Són reaccions amb poca severitat i cal reforçar la confiança en aquesta vacuna. És molt segura. S'han reportats resultats a la població escocesa, amb més d'un milió de vacunats i amb una eficàcia del 94% contra la Covid. Tampoc amb la població britànica s'han observat aquests fenòmens”, ha dit.

Finalment, el ministre ha assegurat que cap dels lots d'AstraZeneca que Andorra ha rebut d'Espanya i de França, que són països que sí havien rebut els dos lots que estan sota sospita i pels quals fins a vuit països europeus han aturat l'administració d'aquest vaccí, es corresponen a les remeses presumptament defectuoses. No ens han enviat cap lot defectuós. No hi ha cap dubte sobre els lots rebuts i sobre la qualitat de la vacuna. Estic il·lusionat per protegir-me i per poder anar una mica més segur quan m'hagin posat aquesta vacuna”, ha conclòs.