Dos lots de la vacuna d'AstraZeneca posen en alerta diversos països de la UE

Andorra la VellaLa direcció general de Sanitat de Dinamarca ha anunciat aquest dijous la suspensió temporal de la vacuna d'AstraZeneca després de registrar "greus casos de trombes" en persones que l'havien rebut, segons informa EFE. Un dels casos està relacionat amb una mort, expliquen en un comunicat les autoritats sanitàries, que remarquen que encara no es pot concloure que hi hagi una relació entre la vacuna i la formació dels coàguls de sang. L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha iniciat una investigació el respecte, segons la direcció general de Sanitat danesa.

"Ens trobem enmig del programa de vacunacions més gran i important de la història danesa, i ara mateix necessitem totes les vacunes que puguem obtenir. Per tant, posar una de les vacunes en suspens no és una decisió fàcil. Però precisament perquè vacunem tantes persones, hem de respondre amb l'agilitat oportuna quan es tingui coneixement de possibles efectes secundaris greus. Hem d’aclarir-ho abans de poder continuar utilitzant la vacuna d’AstraZeneca", ha dit Soren Brostrom, director de la Junta Nacional de Salut, segons la premsa local.

Més de 140.000 danesos han rebut la primera injecció de la vacuna d'AstraZeneca. "Encara no sabem si els coàguls de sang i la mort es deuen a la vacuna, però s'ha d'examinar a fons per seguretat", afirma Tanja Erichsen, de l'Agència Danesa de Medicaments.

La decisió danesa arriba quatre dies després que Àustria fes el mateix pas i deixés d'utilitzar un lot concret de vials mentre investigava una mort per trastorns de coagulació i una malaltia per embòlia pulmonar. La preocupació de les autoritats austríaques se centra en una dona de 49 anys que va morir a causa de trastorns de coagulació greus i en una altra de 35 anys que va desenvolupar una embòlia pulmonar. Aquesta última, però, s'esta recuperant.

A part de Dinamarca i Àustria, arran de la decisió presa per Viena de suspendre l'administració del lot ABV5300 –que ha sigut lliurat a 17 països de la Unió Europea–, Lituània, Estònia, Luxemburg, Grècia i Letònia també han aturat la vacunació amb aquest lot.

Crida a la tranquil·litat

Des de l'hospital de Sant Pau de Barcelona, el doctor José María Soria Fernández ha fet una crida a la calma i a la tranquil·litat ara que el govern espanyol està a un pas d'autoritzar l'ús d'AstraZeneca als de més de 55 anys perquè, ha insistit, els "mecanismes de control i de seguretat de la vacuna funcionen molt bé" i aturar el subministrament d'un fàrmac que ja és al mercat és un fet que entra dins dels paràmetres normals i, de fet, durant almenys un any des de la seva comercialització es manté sota un estricte seguiment per comprovar si té afeccions greus. L'especialista, cap de la Unitat Genòmica de Malalties Genètiques, ha indicat que amb la poca informació de què es disposa sobre els casos danesos encara és aviat per assenyalar si hi ha una relació de causa-efecte amb les dosis subsministrades.

Des de fa deu mesos Soria lidera el projecte Precis-covid-19, que analitza el risc de patir trombes en els pacients de coronavirus. De fet, explica que amb les dades a la mà s'ha comprovat que la trombosi té una alta incidència entre els malalts i, per exemple, afirma que el 60% dels que arriben a les UCI en pateixen i els coàguls patològics –que obstrueixen venes i artèries i ocasionen ictus o embòlies pulmonars– són els responsables d'un terç de les morts.

L'especialista relata dos casos mortals que les autoritats austríaques també estan investigant per si tenen relació amb la vacuna d'AstraZeneca. Es tracta de dues sanitàries d'entre 30 i 49 anys que van patir trombes després de ser immunitzades. Una d'elles va morir i l'altra està hospitalitzada amb una embòlia pulmonar. No obstant això, el doctor Soria vol transmetre calma i evitar generar angoixa a l'espera dels resultats de les investigacions.