Berenar i bingo per Sant Jordi a la Casa Pairal d'Ordino

OrdinoEncara amb mascareta per prevenció però amb la il·lusió de poder reprendre la celebració de Sant Jordi. Així han celebrat aquest dissabte a la tarda el dia de la rosa i del llibre els usuaris de la Casa Pairal d'Ordino, un acte en el qual hi han assistit una quinzena de persones acompanyats per la cònsol menor, Eva Choy.

Com és tradicional, la gent gran ordinenca ha dut a terme un berenar i el posterior bingo, que ha comptat amb premis sorpresa per als guanyadors. Aquest és, per tant, l'únic acte que la parròquia ordinenca celebra en el marc de la Diada de Sant Jordi.

Segons ha comentat Choy, les parades de roses i de llibres ja fa anys que es van deixar de fer donat que molts dels ciutadans de la parròquia es desplacen fins a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per a fer les seves adquisicions. Està per veure, però, si la iniciativa es pot recuperar de cara als anys vinents.