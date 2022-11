Bloqueig de cotxes francesos a la frontera francoandorrana

Andorra la VellaLa RN20, la carretera que connecta Andorra amb França, està patint diversos bloquejos a causa que alguns cotxes francesos no portessin els equipaments adients per transitar per la carretera en dies en què està caient neu. A través de les xarxes socials, s'està demanant precaució als conductors que circulen per la zona per tal d'evitar retencions de cara a la fi del cap de setmana.