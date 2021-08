Blues a càrrec de Shuffle Express a les Nits obertes d'Ordino

OrdinoEl blues més tradicional i el més contemporani han omplert aquest dimecres les Nits obertes d'Ordino amb l'actuació de la banda Shuffle Express. El grup ha ofert una actuació per a tots els públics recuperant cançons tan mítiques com Muddy Waters, James Cotton, Freddy King o T-Bone Walker, a més d'un petit repertori d'algunes cançons del seu últim disc. "A banda de les cançons tradicionals del blues també n'incloem del disc que vam gravar el 2019, com la de Maybe I'm a Killer, Mongrel Dog i Thirsty", ha indicat Virginia Yañez, vocalista i pianista del quartet compost per Pablo Villar, vocal i guitarrista, Marc Millan, baixista i so, i Dant Falótico a càrrec de la bateria.

Yañez ha puntualitzat que la gravació del primer disc, i últim, de moment, a causa de la pandèmia, la van dur a terme a la Fada Ignorant, situada a la capital, la qual consideren un espai emblemàtic. Shuffle Express es va formar com a tal el 2016, després de cinc anys sota el nom de The Velvet Blues Band i coincidint amb la marxa de Guillermo Stringa, qui tocava l'harmònica.

En referència a les Nits obertes, la vocalista ha mostrat la seva satisfacció per poder tornar a actuar després de la pandèmia de la Covid-19. "Estem encantats que se'ns donin aquesta mena d'oportunitats, qualsevol iniciativa ens dona vida i sense aquesta mena d'actes amb públic on puguem compartir la música es quedaria quasi buida", ha manifestat. I ha apuntat que estan molt agraïts al Govern i als comuns per donar una empenta als grups locals amb petites actuacions, els quals van veure parada la seva activitat amb públic amb l'arribada del coronavirus.

Aquest ha estat el penúltim concert del cicle de les Nits obertes, el qual s'ha pogut celebrar a la plaça major d'Ordino gràcies a les bones temperatures i la manca de pluja. Des del comú, consideren que la proposta serveix per atraure el públic al carrer i també per dinamitzar la restauració i els bars del poble. Cal recordar que l'aforament és limitat i cal reserva prèvia. El pròxim concert i últim del cicle serà el dimecres 18 amb l'actuació del grup I Fratelli La Strada.