Els bombers i la policia busquen un muntanyenc francès

Andorra la VellaEls bombers estan buscant un muntanyenc francès –un home de 28 anys– que es trobaria en ruta per Andorra en una travessa pels Pirineus. La cerca va començar aquest divendres a la tarda per indicació dels gendarmes francesos, ja que la dona del muntanyenc hauria advertit a aquest cos d'ordre que havia perdut el contacte amb el seu marit. Després que a la nit s'ha aturat el dispositiu, aquest dissabte ha continuat per la zona de Cabana Sorda i la vall d'Incles. Els bombers fan servir helicòpters i rescatadors del cos per mirar de trobar-lo. "Tenim indicis que està a Andorra, ja que l'última vegada que es va comunicar amb la dona era al Principat i prèviament va marcar la ruta que faria i els refugis on descansaria", ha explicat el cap de guàrdia dels bombers, Jaume Sánchez. Es tracta d'una persona "autosuficient" i per això "va carregat", ja que porta l'equipament i el menjar necessari per fer la travessia dels Pirineus. La policia també està implicada en les tasques de recerca, i s'està ocupant de la cerca en les zones urbanes.