Apareix sa i estalvi a l'Arieja l'excursionista francès que buscaven els bombers

Andorra la VellaEl muntanyenc francès de 28 anys que la policia i els bombers buscaven per la zona de la vall d'Incles i Cabana Sorda des d'aquest divendres ha aparegut sa i estalvi a l'Arieja (França). Els bombers han confirmat que la dona del muntanyenc ha trucat per donar la notícia al voltant de les 14 hores, després que el seu marit hagi recuperat la cobertura mòbil i s'hi hagi posat en contacte. L'home, que volia fer una travessa pels Pirineus, hauria estat a Andorra durant les darreres vint-i-quatre hores i fins i tot hi hauria passat la nit, concretament a la zona de les basses de Siscaró, a tocar de la vall d'Incles (Canillo). A darrera hora, segons informa el cap de guàrdia dels bombers, Jaume Sánchez, hauria rectificat la ruta inicial i, un cop a Andorra, hauria decidit tornar a França, en lloc de continuar amb el recorregut previst. A partir de les 14 hores, tant la policia com els bombers han donat per acabat el dispositiu de recerca, que constava de mitjans aeris (helicòpter) i rescatadors sobre el terreny en el cas dels bombers, mentre que els agents de policia estaven duent a terme un treball en els nuclis urbans.