Bona acollida de la nova FP

Andorra la VellaLa formació professional estrenarà aquest curs escolar un seguit de novetats enfocades a la diversificació de l'oferta i també a donar resposta a "un sector de la població escolar" d'entre els 16 i els 18 anys "que potser no volen fer un batxillerat general ni professional però que sí que es volen formar més", tal com destaca la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. D'aquesta manera, s'estrenen tres noves branques de la nova formació professional inicial, que consta de dos cursos, i s'han fet també canvis en el diploma d'ensenyament professional, el DEP, per convertir-lo en un batxillerat professional ja directament de dos cursos, començant per l'especialitat sociosanitària. La ministra destaca que "han tingut molt bona acollida" totes les branques que s'ofereixen i, de fet, l'FP inicial arrencarà amb 48 alumnes. "D'entrada són unes dades satisfactòries", ha valorat. Les noves branques de la formació professional seran estètica, cosmètica i perruqueria; manteniment d'habitatges i instal·lacions i serveis comercials.

D'aquesta manera, el curs arrencarà amb 115 alumnes inscrits a l'FP lligada a les activitats físiques i esportives i de lleure; 86 al sociosanitari, que tal com s'ha explicat experimentarà ja un canvi, incloent-hi dos batxillerats professionals, un de cures auxiliars d'infermeria i un de tècnic sociocomunitari, però conservant els dos cursos que ja s'oferien perquè els alumnes puguin acabar els seus estudis; en secretariat multilingüe hi haurà 47 alumnes entre primer i segon de batxillerat professional; en micronfirmàtica i xarxes, 88 alumnes. En estètica, cosmètica i perruqueria s'obre la nova branca amb catorze alumnes i de l'especialitat de construcció d'habitatges n'hi haurà divuit; de serveis comercials, la xifra serà de setze. "Tenim 48 alumnes que comencen l'FP inicial, és a dir, hem pogut arribar a 48 joves que o no s'haurien inscrit a cap FP o potser s'haurien inscrit a una FP que no els agradava tant perquè no hi havia l'oferta que ells volien", subratlla la titular d'Educació.

La ministra destaca que s'hagi pogut tirar endavant aquesta diversificació de la formació professional, un dels projectes "molt importants per al ministeri d'Educació, per a la població i per a Andorra", ja que l'oferta que hi havia actualment era la mateixa des de feia anys i s'havia d'anar "més enllà". En aquest sentit, la ministra recorda que, d'una banda es va analitzar què necessitava el mercat laboral i, de l'altra quins eren els interessos dels joves. Així, per copsar el que necessitava el mercat laboral es va tenir molt en compte les dades de la CASS i també l'opinió dels empresaris. Pel que fa als joves, des del ministeri es va centrar l'acció a donar resposta als joves d'entre els setze i els divuit anys que un cop acabat l'ensenyament obligatori poden seguir formant-se, ja que "la voluntat és que tothom es formi al màxim i com a mínim fins als divuit anys", és a dir, més enllà de l'ensenyament obligatori. "Anem creant oportunitats perquè tothom trobi" la seva via per formar-se, ha conclòs.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior explica les novetats de l'FP i l'acollida

Vilarrubla recorda que en un principi es va parlar d'una escola d'oficis i que finalment ha esdevingut en l'FP inicial, però que en definitiva ve a ser com una escola d'oficis. Tal com s'ha comentat es comença amb tres branques reconduint la d'estètica, incidint molt més en el vessant de perruqueria, ja que "és una gran demanda que hi ha" i s'han creat les noves branques de rehabilitació d'edificis i de serveis comercials. Aquesta FP inicial constarà de dos cursos, als quals es podrà accedir amb graduat escolar o sense i excepcionalment també hi tindran accés alumnes menors de setze anys "si realment des del centre escolar es veu que és un alumne que no ha arribat a aquesta edat, però que està molt desmotivat pel que és l'ambient escolar i que si el fem seguir aquí acabarà deixant-ho tot", ja que es considera que "si li trobem una via abans pot ser que el tornem a enganxar amb motivació". Entre la cinquantena que comencen aquest any només n'hi ha "un o dos" que són menors de setze anys, la qual cosa és valorat positivament per la ministra, ja que considera que" les escoles fan molt bona feina en mantenir l'interès i l'atenció a la diversitat, perquè els alumnes arriben fins a aquesta edat". Cal destacar que la formació de perruqueria i estètica s'oferirà a Aixovall i les altres dues, a la Massana.

De manera paral·lela, com s'ha esmentat, s'inicia la conversió del diploma d'ensenyament professional en un batxillerat professional de dos anys i s'ha començat per la branca sociosanitària, que s'ha derivat en dues especialitats, el de tècnic de cures auxiliars d'infermeria i el de tècnic sociocomunitari. El primer, més especialitzat en el que seria cures i auxiliar d'infermeria i el sociocomunitari més pensat per a residències de gent gran, infants... és a dir, un vessant més social no tant d'infermeria.