El curs vinent estrena tres FP: perruqueria i estètica, manteniment d'habitatges i serveis comercials

Andorra la VellaEl ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ha iniciat un procés de reforma de la formació professional que ja començarà a plasmar-se aquest mes de setembre. D'aquesta manera, s'oferirà una formació professional inicial pensada per a aquells alumnes de setze anys que acaben la segona ensenyança i no tenen clar el seu recorregut i als quals es vol "motivar" perquè es formin per a una sortida professional. D'aquesta manera, ja a l'inici del curs escolar 2021-2022 s'oferiran tres branques d'aquesta formació professional inicial que se centrarà en la perruqueria i l'estètica; en el manteniment d'habitatges i en els serveis comercials.

Serà una formació de dos anys i un total de 1.800 hores. Perruqueria i estètica es cursarà al centre de formació professional d'Aixovall mentre que les altres dues branques s'impartiran al centre de formació professional de la Massana. Paral·lelament, el ministeri anirà treballant en una nova oferta del batxillerat professional que ja es comença a visualitzar en el desdoblament de la branca socioeducativa en dues: tècnic en cures auxiliars d'infermeria i sociocomunitari, amb la qual cosa, de moment s'oferiran set tipus de batxillerats en lloc dels cinc actuals.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat que després de la reforma en els altres cicles s'havien començat a fer alguns canvis a la formació professional, però que "calia fer un pas més enllà per mantenir la qualitat" i posar al dia aquest cicle formatiu d'acord amb les noves necessitats. Així, es busca "diversificar l'oferta" pensada especialment per a joves de 16 anys; donar resposta als sectors econòmics i laborals i alinear les titulacions amb les exigències internacionals. Per dur a terme aquests canvis s'ha analitzat no només la contractació al país per saber quins són els perfils més demandats sinó també els programes de formació professional europeus.

Aquesta anàlisi es concreta en la creació d'aquesta formació professional inicial de dos anys a la qual els estudiants podran accedir amb o sense el graduat escolar, ja que es vol que aquests joves als quals ara se'ls dona "poques sortides" tinguin l'oportunitat de formar-se professionalment i, si en un futur volen, continuar els seus estudis. En cas que només volguessin cursar aquests dos anys d'estudis comptarien amb una formació que els permetria entrar al mercat laboral amb una formació específica. "Es tracta d'especialitzar-los i connectar la necessitat educativa amb la laboral", ha destacat Vilarrubla, que ha afegit que serà "un guany" mutu per als estudiants i per als diferents sectors, que d'aquesta manera podran tenir personal més format.

Tal com s'ha esmentat, al mes de setembre ja s'oferirà aquesta formació professional bàsica en perruqueria i estètica, en rehabilitació d'habitatges i en serveis comercials i els càlculs que té el ministeri és que hi pugui haver una aula per cadascuna d'aquestes especialitats amb una vintena d'alumnes cadascuna. La ministra ha afegit que actualment cursen FP 330 estudiants i que amb l'ampliació "es donarà sortida a alumnes que abandonaven" els estudis i als quals ara es vol donar l'oportunitat "que arribin" el més lluny possible en el seu procés formatiu, amb la intenció que "no quedin fora del circuit". En aquest sentit, creuen que la demanda es veurà incrementada i, de fet, s'han presentat les novetats als tres sistemes educatius.

Tal com ha concretat el director del departament de Formació Professional, Formació al llarg de la vida i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, de manera paral·lela a aquesta novetat es treballa per "una nova oferta" al batxillerat professional, que tal com s'ha esmentat es plasma de manera immediata amb el desdoblament del socioeducatiu. D'aquesta manera, al setembre s'oferiran dues branques noves amb la qual cosa l'oferta passarà de cinc a set. En el cas que se'n creïn de noves o que es desdoblin algunes de les existents, la ministra ha manifestat que el que es farà és no admetre noves matriculacions en les velles, però es continuaran oferint perquè els alumnes que les cursen puguin acabar la seva formació.

Sobre la possibilitat que calguin més professionals per poder oferir aquestes noves titulacions, tant Vilarrubla com Campuzano han destacat que s'avaluarà en funció de la demanda que hi hagi, ja que aquest dimarts mateix s'obren les inscripcions. En aquest sentit, la ministra ha apuntat que hi pugui haver alguna "reconversió" de docents o que calgui alguna contractació d'algun perfil "molt específic".

Reunió amb els futur docents

D'altra banda, i qüestionada sobre la reunió amb els candidats que es van presentar a l'edicte en què s'ha constatat un error de càlcul, Vilarrubla ha incidit que es vol "poder explicar i recollir els seus neguits" i ha incidit en el fet que malgrat que els canvis en els càlculs afecten quatre persones, "dues en positiu i dues en negatiu", és a dir, dues persones que havien obtingut plaça i la perden i dues que estan en la situació contrària, s'ha convocat la trentena de persones que van arribar a la fase final perquè tothom pugui tenir la informació.

Defensa del Lycée

A l'últim, i qüestionada sobre el suposat malestar entre les famílies per la gestió de la pandèmia al Lycée i que estaria provocant el traspàs d'alumnes cap al sistema educatiu andorrà, Vilarrubla ho ha negat. En aquest sentit, ha manifestat que "no han rebut cap queixa al respecte" malgrat que els canals estan oberts i també ha posat de manifest que no hi ha hagut un increment d'inscripcions al sistema educatiu andorrà d'alumnes procedents del francès. En aquest sentit, ha recordat que tots els anys hi ha alguns canvis, però que normalment responen a necessitats personals. "Estic convençuda que es fa molt bona feina", ha subratllat la ministra, que ha afegit que els resultats dels alumnes al BAC són molt bones amb la qual cosa "hi ha raons sobrades per no posar en dubte la qualitat educativa" d'aquest sistema. També ha destacat que si algú té alguna queixa pot fer servir els canals de queixa tant del Lycée com del ministeri, "si cal".