Brot a Clara Rabassa amb 20 positius

Andorra la VellaSalut ha informat que actualment la residència Clara Rabassa està afectada per un brot de coronavirus, amb 17 usuaris positius i 3 treballadors. Tal com ha informat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, qui aquest dimecres ha actuat com a portaveu en la roda de premsa posterior al consell de ministres, cap dels afectats presenta una simptomatologia greu. "Més aviat són casos lleus tot i que n'hi ha alguns que tenen un seguiment especial", ha explicat, assegurant que ja han activitat tots els protocols escaients. Per aquest motiu, es restringeix el règim de visites, s'aïlla als positius i s'estableix més control en l'entrada i la sortida del centre, tant pel personal com també per les visites inexcusables, ha indicat.

En la darrera setmana s'han detectat 494 positius que eleven a 43.671 el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia. Pel que a les altes, des de dimecres passat 354 persones han superat la malaltia, i en total, ja s'han donat 43.802 altes. D'aquesta manera, el nombre de casos actius augmenta fins als 716. Pel que fa a la pressió sanitària, només resten dues persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.