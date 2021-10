Bus llançadora gratuït pels usuaris de l'escola de música d'Escaldes-Engordany.

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha traslladat aquest curs l'escola de música al Centre Social i Recreatiu de Fiter i Rossell. Amb la voluntat de facilitar l'accés fins a la nova ubicació, la corporació ha posat a disposició dels alumnes un bus llançadora gratuït que sortirà des del parc de la Mola entre les 17.15 i les 19 hores.

En concret, les sortides s'efectuaran a les 17.15, les 17.45, les 18.15 i les 18.45 hores, mentre que des del Centre Social i Recreatiu seran a les 17.30, les 18, les 18.30 i les 19 hores. D'aquesta manera es reprèn l'experiència iniciada el darrer curs amb els Espais d'art, que va tenir una bona acceptació. En aquest sentit, cal recordar que aquest servei de transport gratuït també segueix a disposició dels alumnes dels Espais d'art.

Escola de música

D'altra banda, el comú escaldenc recorda que les inscripcions de música encara estan obertes. Per fer-ho cal adreçar-se al Servei de Tràmits de la corporació a través del telèfon 890 890. Els instruments que s'imparteixen són el piano i la guitarra, ambdós en diferents nivells.

La introducció a la música està adreçada a infants de 4 i 5 anys i permet aproximar-se al llenguatge musical amb activitats lúdiques i jocs. Per als infants de 6 i 7 anys hi ha previst el nivell d'iniciació a la música, en què s'introdueix ja un dels dos instruments que s'imparteixen a l'escola.

Per la seva banda, el nivell 'Andante' està adreçat a infants de 8 a 10 anys i inclou continguts de llenguatge musical i pràctica de l'instrument, de forma individual o en parelles. L''Allegreto' està dissenyat per a infants d'11 a 13 anys i també combina el llenguatge musical amb la pràctica de l'instrument (de forma individual en el cas del piano i en parelles o individual per a la guitarra). A l'últim, el nivell 'Vivace' està adreçat a adolescents d'entre 14 i 18 anys i inclou llenguatge musical i instrument.

Per als adults ('Adagio') s'ofereixen classes de guitarra amb llenguatge musical aplicat a l'instrument. L'escola de música té per objectiu aproximar i oferir formació musical a persones de totes les edats, des dels infants de 4 anys fins als adults. Les classes s'imparteixen des del valor lúdic i formatiu. Així, es disposa de dues línies d'ensenyament, una des del vessant personalitzat i l'altre dins del pla d'ensenyament musical establert per l'Institut de Música d'Andorra la Vella, amb qui el comú d'Escaldes té un conveni signat.