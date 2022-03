EncampStefi Troguet va presentar, el passat divendres, la nova expedició que l'ha de portar a coronar, durant els mesos d'estiu, els cims del K2 i del Broad Peak. Durant la mateixa, el conseller del comú d'esports, Xavier Fernàndez, va qualificar a Troguet com 'la caçadora de cims'. Pensant-hi molt, hi ha poques agrupacions de paraules que defineixin millor l'alpinista encampadana, d'ençà que va decidir que els pics més alts del planeta serien el seu modus viviendi. Sovint, Troguet recorda que "he muntat una empresa" però de seguida afegeix que "està relacionada amb la muntanya". És a dir, ja sigui per compte propi o acompanyant expedicions, l'Stefi ha encaminat la seva vida en caçar cims; de totes les maneres els 8.000, els d'Andorra, els dels Alps... els que siguin, però caçar cims.

Per aconseguir la fita de fer l'ascensió a dos 8.000 en només dos mesos, Troguet ha decidit anar als orígens. L'alpinista tornarà a enrolar-se a l'equip de l'avui arxiconegut Nims Dai. L'alpinista britànic, d'origen nepalès, és probablement un dels rostres més populars del món de les muntanyes després de la seva aparició a Netflix. "Fins i tot la meva tieta sap qui és el Nims" deia entre somriure l'Stefi. I és que cal recordar que les ascensions al Manaslu i al Nanga Parbat van tenir el comú denominador que es van fer amb aquesta dupla, Troguet-Dai, entre els alpinistes que conformaven l'expedició.

Força mental

Si existeix un esport en què l'estabilitat emocional i la força mental són tant o més importants que la preparació física, aquest és l'alpinisme. Després de la fallida expedició al Dhaulagiri, Troguet va explicar que "ho vaig passar molt malament, i vaig dubtar de tot. En aquestes expedicions torno a començar de zero". Segons va detallar en la roda de premsa de presentació de la nova expedició, l'encampadana va dir que "quan tens un company de corda amb el que no t'hi entens... allí dalt és molt complicat" i va afegir que "contínuament et diuen que ets lenta que alenteixes al grup, et fa repensar-ho tot".

A més a més, cal tenir en compte que durant aquesta ascensió, Troguet va contraure la Covid-19. "Quan em van mirar la saturació en oxigen, era només del 40%. M'hi podia haver quedat" recorda l'alpinista qui en un primer moment no creia que fos coronavirus tot i els símptomes. "Podia ser perfectament cansament, perquè quan portes una motxilla de més de 20 quilos i estàs a tanta alçada, penses que és normale que et sentis cansat, que pot ser l'altura" recordava Stefi.

La recuperació

"Per mi, aquesta expedició és com començar de zero" va repetir Troguet, qui va reconèixer que havia quedat tocada "física i mentalment" de la que va fer el 2021. Des de llavors fins avui, l'alpinista s'ha centrat en recuperar la forma física i la confiança en si mateixa. Ha estat freqüent veure-la fer bicicleta per les carreteres del Principat, s'ha calçat els esquís i també ha fet molta escalada. A més a més, va explicar que "pot ser a Andorra no tenim els 4.000 que hi pot haver als Alps, però el que sí que tenim són molts pics i moltes rutes que van molt bé per entrenar la tècnica i agafar la forma física". Malgrat la recuperació que li ha suposat trobar la seva millor forma després d'haver passat la Covid-19, l'encampadana en cap moment es va plantejar usar oxigen assistit. "Tu t'imagines córrer el Tour de França amb una bici elèctrica? No. Això és el mateix, usar oxigen assistit és jugar a una altra cosa" va dir entre rialles.

Quant a l'apartat psicològic, Troguet no va dubtar en afirmar que "que el Nims em truqui i em digui que hem de fer alguna cosa, és brutal". D'aquesta manera, l'alpinista va rebre una gran injecció de moral i confiança del seu bon amic, que a la vegada és un dels especialistes més reconeguts del món. A més a més, cal recordar que aquesta dupla ja va fer 2 de 2 en cims quan van treballar junts. Per tant, és perfectament plausible que l'Stefi torni a l'agost amb dos 8.000 més al sarró, havent-ne fet 4 dels 14 que hi ha entre el Nepal i el Pakistan.