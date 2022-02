Ets un 'calçot lover'?

Andorra la VellaQui els hagués dit als habitants de Valls, a la comarca catalana de l'Alt Camp, que les seves calçotades s'estendrien arreu del món i avui en dia serien una cita gastronòmica d'hivern imprescindible per als amants del bon menjar. La seva fama més enllà de les fronteres catalanes ha fet també que els cuiners s'hagin inventat noves formes de coure aquesta ceba tan particular i Pyrénées Andorra ofereix diverses opcions de delectar aquest producte de temporada.

Palçot, el pa de calçot d'Espícula

Sí, ho has llegit bé, no és cap errada ortogràfica. Al forn Espícula de Pyrénées Andorra tenen el 'palçot', una creació del mestre forner Jordi Morera per celebrar la temporada d'aquesta verdura tan nostrada. La seva cremositat li dona una esponjositat extra al pa d'Espícula, amb un inconfusible sabor a calçot. És ideal per menjar sol o amb embotits.

Quinzena del calçot

El servei de restauració també s'ha sumat a la festa del calçot amb la seva 'quinzena del calçot', dues setmanes en les quals, aquesta verdura serà la protagonista del menú de La Bohème i La Terrassa, on podràs gaudir d'un plat de croquetes de calçots acabades de fer. A més a més, entre les diverses creacions que cada setmana presenta el xef de Pyrénées hi ha la crema de calçots amb ou 'mollete' de pagès i el secret ibèric farcit de calçots amb salsa de porto.

Al supermercat també la saben llarga

Evidentment, també els trobaràs frescos al supermercat de la segona planta, però si no en tens prou amb el palçot i el menú de La Bohème, o simplement vols xalar a casa de la temporada del calçot, a l'espai de frescos del supermercat de Pyrénées Andorra trobaràs les famoses croquetes de calçot del xef Nandu Jubany. Les safates ofereixen fins a vuit unitats i inclou la salsa de romesco! Encara no les has tastat?