El Calones bufa setze espelmes amb plena ocupació

L'hostal Calones arriba als setze anys de vida i per celebrar-ho (la festa s'havia de fer l'any passat pel quinzè aniversari) el comú d'Andorra la Vella ha organitzat un acte amb el qual es vol tornar a la normalitat. La infraestructura compta amb un servei de menjador i pisos per a la gent gran i l'ocupació és plena. D'aquesta manera, tal com ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, una cinquantena de padrins hi dinen cada dia i els habitatges estan plens i fins i tot hi ha llista d'espera.

El menjador ha "tornat pràcticament a la normalitat" des de la reobertura després del tancament per la Covid-19 i tal com ha comentat Marsol ara compta amb una xifra similar de padrins que els que hi anaven abans de la crisi sanitària. Apunta que és cert que al començament "va costar una mica" que els avis tornessin al menjador, però ha afegit que "ara més o menys venen gairebé tots" amb alguna excepció molt puntual d'algun que "ha après a fer-se el dinar" o que "s'hi ha acostumat". Pel que fa als pisos, la cònsol major ha detallat que hi ha llista d'espera i que darrerament "malauradament" han quedat dos de buits que ara s'estan adequant "una mica" i que aviat seran lliurats a les persones que es troben a l'espera de rebre'n un. En aquest sentit, ha recordat que hi ha un reglament que fixa les condicions que han de complir les persones que ocupen aquests habitatges i que bàsicament són per a persones que viuen soles i que tenen pensions que "no els permeten pagar segons quin lloguer".

La cònsol major de la capital ha valorat que el Calones és una "molt bona iniciativa que va tenir en el seu dia el comú d'Andorra la Vella", ja que "espais com aquests són necessaris" perquè els padrins es puguin retrobar, "parlar i fer-se companyia", a més de gaudir d'un àpat equilibrat.

Marsol ha celebrat que després de la pandèmia s'hagi pogut celebrar aquesta festa en la qual han pres part els usuaris del Calones i ha remarcat que és "un primer pas" perquè de cara a Nadal es pugui fer la que es programa habitualment cada any. En aquest sentit, ha recordat que normalment el comú organitza un seguit de celebracions perquè els padrins es puguin retrobar com la festa de Sant Jordi o la de Nadal. Així, ha manifestat que els avis estan "contents" que aquests actes es puguin reprendre i que des de la corporació també ho estan, ja que significa que s'està superant la Covid, "que s'ha enfocat bé" i cal "continuar fent força i donant suport a la gent gran que han fet gran aquest país".

La festa ha consistit en una missa, un dinar al Centre de congressos d'Andorra la Vella i una actuació musical a càrrec del duet Versió original. Els padrins han pogut gaudir de l'àpat en companyia de diferents membres de la majoria i l'oposició comunal.