Calvó i Vilarrubla reivindiquen el paper dels joves en la lluita contra el canvi climàtic

Andorra la VellaLes ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han participat aquest divendres de manera telemàtica a la trobada 'Together for tomorrow: Education and climate action' que s'ha celebrat a Glasgow en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, COP26. El certamen d'alt nivell, amb la participació de ministres de medi ambient i educació d'arreu, ha estat coorganitzat pel Regne Unit, Itàlia i la Unesco i té per objectiu enfortir el paper de l'educació i l'aprenentatge en la lluita contra el canvi climàtic. En la seva participació telemàtica, Calvó ha posat en relleu que els joves "estan compromesos" amb el desafiament global que suposa l'escalfament global i per això és important escoltar les seves aportacions.

En aquest context, la titular de Medi Ambient ha explicat que els joves del país han participat en l'elaboració de la Declaració d'urgència ecològica i climàtica adoptada per unanimitat pel Consell General que permet "fixar accions locals que responen al conjunt dels reptes planetaris". A més, des de la creació de la comissió nacional de l'energia i del canvi climàtic els joves hi prenen part i han contribuït a l'elaboració de l'estratègia nacional de l'energia i del canvi climàtic i de la mobilitat.

En matèria educativa, Vilarrubla ha destacat que les noves generacions seran les qui notaran més els canvis provocats per l'escalfament del planeta i per això és bàsic "aportar-los informació i sensibilització en matèria climàtica" perquè se'ls ha de fer partíceps de les decisions en aquesta matèria. En aquesta línia, la ministra ha explicat que una delegació de joves va participar fa unes setmanes en la conferència juvenil en el marc de la pre-COP26. De fet, una de les demandes que van sorgir de la cimera 'Youth4Climate' va ser la d'enfortit i millorar l'educació en matèria de canvi climàtic.

Les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Educació i Ensenyament Superior, Sílvia Calvó i Ester Vilarrubla, en la seva intervenció a la trobada 'Together for tomorrow: education and climate action'

Turisme de muntanya sostenible

De manera paral·lela a la celebració de la trobada ministerial telemàtica, l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic ha participat en el 'side event' en el marc de la COP26 'Sustainable mountain tourism and food systems to support recovery from Covid-19 in mountains'. En la presentació, la tècnica de l'oficina, Anna Boneta, ha subratllat la importància dels aspectes econòmics, socials i ambientals a l'hora de concebre un model turístic sostenible, recordant entre altres aspectes, la candidatura d'Andorra per a ser designada com a primer país reserva de la biosfera.

També s'ha fet esment al reconeixement que la Unesco va fer a la vall del Madriu-Perafita-Claror, com a paisatge cultural, i a la proposta de nova categoria d'allotjament agroturístic que incorpora el projecte de llei per al desenvolupament i diversificació dels sectors ramader i agrícola aprovat pel Govern.

Participació de la ministra Calvó a la COP26

Cal recordar que la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, participarà en la reunió d'alt nivell de ministres de medi ambient, entre el 9 i l'11 de novembre. Durant la seva estada a la ciutat escocesa de Glasgow es preveu que pugui exposar, en la declaració nacional, quins són els avenços duts a terme per Andorra per a lluitar contra el canvi climàtic així com les accions que s'han implementat fruit d'aquest compromís, informen des del Govern.