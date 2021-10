A la COP26, amb els deures fets

Andorra la VellaAquest diumenge arrenca a Glasgow la COP26, la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, una cita a la qual Andorra "arriba amb els deures fets" i diferents compromisos contrets "tant a escala nacional com internacional", tal com explica el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell. I és que el Principat està "alienat a les demandes de Nacions Unides", reivindica Rossell, i espera que en aquesta cita la resta de països també prenguin "cada cop compromisos més ferms" i es pugui cloure amb "avenços" importants . En aquest sentit, destaca que malgrat les dificultats, la voluntat de fer passos endavant contra el canvi climàtic va "quallant" en l'àmbit internacional.

Andorra assisteix a la cita amb la voluntat de "reforçar el missatge" que la lluita contra el canvi climàtic és un dels punts rellevants en les polítiques del país. En aquest sentit, Rossell recorda que ja el 2015 Andorra va ser dels deu primers països que van presentar les seves contribucions nacionals d'acord amb els acords de París i que quan Nacions Unides va fer una crida a ser més ambiciosos, s'hi va tornar a sumar. Així, en la primera crida el compromís era reduir en un 37% les emissions el 2030 i en la segona assolir la neutralitat carboni el 2050. D'aquesta manera, el secretari d'Estat destaca la feina feta aquests anys per "crear un ecosistema normatiu" per reduir els gasos d'efecte hivernacle i "reforçar el missatge" que malgrat ser un país petit i, per tant, amb una empremta petita pel que fa a l'escalfament global hi ha una voluntat clara en la lluita contra el canvi climàtic. Així, recorda la llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, l'estratègia nacional de mobilitat, la llei d'economia circular (que s'ha d'aprovar) o la llei de preservació de l'entorn natural. Marcs legals que han servit per impulsar, per exemple, que els edificis de nova construcció hagin de tenir un consum nul, el foment de les energies renovables, l'impuls de l'estalvi energètic o l'aposta per una mobilitat sostenible. També s'està fent incidència, destaca, en la conscienciació i l'educació. D'aquesta manera defensa que s'han emprès "accions concretes" no només des del Govern sinó des de la societat civil i en aquest cas recorda la declaració d'emergència climàtica aprovada pel Consell General a iniciativa dels joves. "S'ha mogut molta cosa en molt pocs temps", reivindica.

Tota aquesta feina és que el país defensarà a la COP26, un esdeveniment al que s'arriba, tal com recorda Rossell, amb diferents objectius per part de Nacions Unides. El primer és reforçar els compromisos de lluita contra el canvi climàtic, a través de plans concrets i ambiciosos que serveixin per materialitzar el que es va signar a París a la COP21. El segon punt és dotar el fons internacional que ha de servir per ajudar els països en vies de desenvolupament a fer accions i d'aquesta manera que es pugui també accelerar aquesta lluita contra el canvi climàtic. El tercer objectiu és tancar tècnicament certs textos de París.

El país aprofitarà la cita per prendre part també a tots els tallers i esdeveniments que hi ha organitzats i per mantenir tot un seguit de trobades bilaterals. En aquest sentit, destaca les "sinergies" que es creen en aquestes reunions i "l'intercanvi" profitós amb les experiències d'altres estats.