La campanya de controls d'alcoholèmia es tanca amb 64 detinguts

Andorra la VellaLa policia ha efectuat entre el 5 de juliol i el 8 d'agost una campanya de controls preventius d'alcoholèmia/droga que s'ha tancat amb 2.217 proves de les quals 2.121 han donat un resultat negatiu i 96, positiu. És a dir, un 4,33% han estat positives.

Dels 96 positius, 31 han comportat una sanció administrativa (taxa d'alcohol dins la franja de 0,51 grams d'alcohol per litre de sang a 0,80) i una altra ha comportat la mateixa sanció per positiu a tòxics. 59 han comportat detenció per una taxa d'alcohol superior a 0,80; dues detencions han estat per positiu a alcohol i tòxics; dues més, han comportat arrest per positiu a tòxics i una altra per refús a fer-se la prova.

En total, s'han detingut set dones i 57 homes, 53 residents i onze no residents. La franja d'edat entre els 18 i els 25 anys és la que ha concentrat un major nombre de detinguts, 27, seguida de la que va dels 26 als 40, amb 21 i altres setze tenien més de 40. Cal fer esment que de les 64 persones detingudes, vuit han estat involucrades en accidents de circulació de danys materials, i un amb accident amb ferit.

⁣31 dels detinguts han donat una taxa d'entre els 0,81 grams d'alcohol per litres de sang i els 1,20; divuit d'1,21 a 1,60 g/l; vuit s'han situat entre l'1,61 i els dos grams d'alcohol per litre de sang i dos han donat més de dos grams, concretament 2,07 i 2,21 g/l. Pel que fa als dos detinguts per donar positiu a la prova d'alcoholèmia i a la de tòxics, els positius han estat de 0,86 i 0,88 grams d'alcohol per litre de sang.

Quant a la franja horària amb més positius, cal destacar que ha estat la que va de les deu de la nit a les sis del matí, amb 80 positius, 25 sancions i 55 detencions. En total en aquesta franja es van fer 794 controls. Altres 900 es van efectuar entre les dues del migdia i les deu de la nit, amb un resultat de tretze positius, sis sancions i set detencions. A l'últim, entre les sis del matí i les dues del migdia s'han fet 523 controls, amb tres positius, una sanció i dues detencions. En aquest sentit, el cos de policia destaca que "lamentablement", tot i haver publicitat activament la present campanya, es constata que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de les deu de la nit a les sis de la matinada, ha estat del 10,07%.

Recorden que amb aquesta acció la direcció del cos vol fer palès novament que la suma d'alcohol+volant "és del tot inviable". L'objectiu d'aquesta campanya ha estat encaminada a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de l'assoliment de l'objectiu marcat de la disminució dels accidents.