La Campanya de recollida de sang espera superar els 300 donants

Andorra la VellaLa Campanya de recollida de sang, impulsada pels alumnes de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, que s'està duent a terme al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, finalitza aquest divendres a les 20 hores. Cal recordar que es va iniciar aquest dimecres i que té una durada de tres dies. Fins al moment, des de la Creu Roja Andorrana han informat que han tingut 237 oferiments de persones per donar sang, de les quals 209 han estat efectives. Més concretament, el dimecres hi va haver 104 donants efectius dels 118 totals i el dijous 105 dels 122 que s'hi van presentar, ha explicat el director de l'entitat, Jordi Fernández, qui ha indicat que durant la jornada d'aquest divendres s'espera obtenir xifres similars. Un dels objectius d'enguany era superar la xifra de l'any passat, que va ser de 328 donants. "Penso que difícilment ho superarem, tot i que era l'objectiu, però si passem dels 300, ja ho podríem considerar tot un èxit", ha manifestat Fernández.

Enguany, degut a les restriccions de la Covid-19, es requeria cita prèvia per poder participar en la campanya i Fernández ha comentat que tots els dies estava ple. Tot i així, ha reconegut que puntualment hi havia gent sense cita que també s'hi presentava, i si en aquell moment l'aforament de la sala ho permetia, se'l deixava passar. "En principi no hem dit a ningú que no", ha afirmat el director, reconeixent que les hores estaven molt repartides i el màxim que s'ha hagut d'esperar la gent han estat 10 minuts. En aquest sentit, ha reconegut que no han volgut rebutjar a ningú sense cita perquè "seria una llàstima que si algú fa l'esforç de venir" se li digui que no.

A més, la campanya, en la qual participen l'escola andorrana, la Creu Roja i el Banc de sang i teixits de Catalunya, també oferia als donants la possibilitat de fer-se un test d'antígens al mateix dispositiu previ a la donació, gràcies a un acord amb el ministeri de Salut. Fernández ha volgut deixar clar que el test d'antígens era completament voluntari, i "en cap moment no ha estat un condicionant per fer la donació". Durant la presentació de la campanya també es va fer una crida perquè les persones que han superat la Covid-19 anessin a donar sang, ja que els anticossos que ha generat l'organisme es poden fer servir per combatre la malaltia en els pacients que en aquests instants l'estan passant. Tot i que no ha pogut confirmar la xifra exacta, Fernández ha assegurat que "ha vingut gent que ha passat la malaltia".

Finalment, pel que fa al format de tres dies, Fernández s'ha mostrat molt satisfet perquè és un sistema que permet participar a tres escoles andorranes. Així, el dimecres va ser el torn de l'escola andorrana de Santa Coloma, el dijous de la d'Encamp i aquest divendres de la d'Ordino. "És molt xulo perquè tothom participa i té el seu dia", ha indicat el director de l'entitat, assegurant que a nivell organitzatiu l'alumnat ha estat molt implicat.