Canillo recull més d'un centenar de suggeriments a les reunions veïnals

CanilloEl comú de Canillo ha clos aquest dimecres la ronda de visites als veïnats de la parròquia. En total, durant els quatre dies de reunions als deu veïnats, s'han recollit al voltant d'un centenar de nous suggeriments, la majoria centrats en aspectes pràctics de la via pública, com ara el manteniment del mobiliari o de la calçada; l'embelliment d'espais públics, la demanda de nous equipaments o serveis, o assumptes relacionats amb el medi ambient com el reciclatge. Alguns dels temes tenen a veure amb la gestió d'altres organismes, i des del comú s'han compromès a traslladar aquestes inquietuds als responsables de les institucions pertinents.

Les visites han comptat amb la presència dels cònsols i d'altres membres de la corporació comunal, i s'han iniciat amb l'exposició de l'estat de les demandes fetes l'any anterior. En aquest sentit, aproximadament un 70% d'aquestes s'han executat en els darrers dotze mesos o estant en vies de resolució i la resta es duran a terme els propers mesos o s'han descartat per diferents raons.

De la mateixa manera que l'any anterior, la majoria de peticions dels veïns es basen en petites qüestions pràctiques per millorar el dia a dia, com millores per afavorir la seguretat a les voreres, carreteres i rotondes; la incorporació d'elements dissuasius per rebaixar la velocitat dels vehicles, fer més practicables alguns camins de muntanya o reforçar la recollida de residus. Els veïns també han mostrat la seva conformitat amb algunes de les accions impulsades des de la corporació, com ara la posada en marxa de l'Uclic, o el nou aparcament cobert de Ransol.

Totes aquestes iniciatives defensades pels veïns s'analitzaran i s'estudiaran per tal d'incorporar-les en el pressupost de l'any que ve. El comú ha posat a disposició l'adreça de correu electrònic suggeriments_veinats@canillo.ad per aquelles persones que no puguin assistir i vulguin fer les seves aportacions.