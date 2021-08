Canillo recupera l'Esquella Walking Music Festival

Andorra la VellaLa parròquia de Canillo recupera aquest cap de setmana l'Esquella Walking Music Festival, un esdeveniment on actuaran un total de cinc grups del país a l'envelat instal·lat al pàrquing al fons de la vall. El comú ha adequat els protocols a l'actual situació per la pandèmia del coronavirus i ha concentrat totes les actuacions a la mateixa ubicació i amb un horari continuat, començant a les 15.30 hores.

El diumenge es durà a terme la segona jornada del cicle Música al Carrer, el qual s'ha creat per dinamitzar el centre històric del poble de Canillo. S'han programat tres concerts (B-Sharp a les 17 hores, A&K Duet a les 18.30 hores i Jamp a les 20 hores) que tindran lloc al pàrquing de l'Hortal. El dilluns, coincidint amb la festivitat de Sant Roc, estarà marcat per la presentació de la cançó de Canillo, composta musicalment per Albert Gumí i amb lletra de Santi Casas. L'acte tindrà lloc després de la missa de Sant Roc, a l'església de Sant Serni. Seguiment hi haurà el lliurament de premis del concurs 'Florim la parròquia', a la plaça Carlemany. La tarda estarà reservada als més petits amb un espectacle infantil, i clouran la festa les tradicionals havaneres, amb el grup Son d'Havanes, tots dos actes a Prat del Riu.

La formació Scarlett & Brotherhood seran els encarregats d'obrir el cap de setmana musical i l'Esquella Walking Music Festival, un grup que farà vibrar el públic amb versions de gèneres com ara blues, folk, bluegrass, gòspel i country. Els concerts, d'una hora de durada, continuaran amb Trio D3, que proposen un repertori farcit d'èxits d'artistes com Aitana, Miki Nuñez, Txarango o Malú, en format acústic. Tot seguit, a les 18 hores, serà el torn de la formació Old School, una banda que versiona temes de rock des dels anys 50 fins a l'actualitat. El grup Manu&The Vodka's agafarà el relleu a les 19.30 hores, amb un repertori de rock & roll que interpreta versions d'artistes reconeguts dels anys cinquanta i seixanta com Elvis Presley, Carl Perkins o Bill Haley, amb una clara vocació de reivindicar el so rockabilly d'aquella època. Els encarregats del colofó final, a partir de les 21 hores, seran els excèntrics Punker's love the 80's que amb les seves particulars versions de punk rock posaran el punt final a una excepcional tarda de música en viu. El desplaçament fins al lloc de l'esdeveniment es podrà fer amb el bus elèctric, servei que es veurà reforçat fins a les 22 hores. El públic haurà d'accedir amb mascareta i respectar la distància de seguretat.