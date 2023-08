Canvi radical del temps després d'un dia assolellat

Andorra la VellaDesprés d'un dia esplèndid amb un cel totalment assolellat, el Servei Meteorològic d'Andorra anuncia un canvi radical del temps per aquesta propera nit i les pròximes hores.

Segons el Servei Meteorològic, es preveu el pas d'un front meteorològic que portarà una nuvolositat abundant i precipitacions febles i intermitents fins a demà al migdia. Això significa que podem esperar un canvi en el clima que porta la possibilitat de pluges lleugeres i intermitents durant les pròximes hores.

A més a més, el vent soplarà del nord posteriorment al pas del front, i aquest fenomen farà que les temperatures baixin notablement. Això significa que la sensació tèrmica serà més fresca i que els termòmetres marcaran valors més baixos.

Per tant, és important que els ciutadans d'Andorra es preparin per aquest canvi brusc del temps i que es protegeixin adequadament. És recomanable portar una protecció adequada per la pluja i abrigar-se bé per fer front a la baixada de temperatures.

El Servei Meteorològic d'Andorra continuarà informant sobre l'evolució del temps i les condicions climàtiques durant les pròximes hores. Mantingueu-vos informats a través dels seus canals oficials i preneu les mesures necessàries per garantir la vostra seguretat i benestar durant aquesta situació meteorològica.