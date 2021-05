Canvis en l'estructuració dels comandaments dels bombers

Andorra la VellaLa direcció del cos de bombers estudiarà una "reestructuració en l'àmbit de comandaments" per poder comptar amb una major "eficàcia" i un "funcionament intern millor", tal com ha destacat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell. La intenció és que hi pugui haver comandaments a cadascuna de les casernes de tal manera que quan es fan sortides en totes pugui prendre part un responsable. El ministre ha destacat que aquesta és una nova estructura que s'està treballant des de la direcció del cos i que en un parell de mesos es podria tenir definida. Caldrà, llavors, convocar els concursos interns per cobrir aquestes places.

El ministre ha fet aquestes declaracions en la presa de possessió de sis efectius que conformen la 34a promoció del cos. També ha recordat que hi ha una altra promoció de cinc efectius que estan formant-se i que cobriran places d'efectius que es jubilen. Amb aquestes incorporacions el cos estarà al voltant dels 120 efectius, una "estructura suficient", segons el titular d'Interior, que ha incidit, però, en aquesta reestructuració pel que fa als comandaments. I és que entre les jubilacions també n'hi ha de responsables, entre els quals el director del cos, Joan Carles Recasens.

Durant la presa de possessió dels sis nous efectius Rossell ha destacat que aquesta hagi estat una promoció que ha hagut d'afrontar la darrera part de la formació en unes condicions especials arran de la pandèmia, i ha subratllat la seva "resiliència i compromís" per adaptar-se al nou context. També ha volgut incidir en el fet que hagi estat una promoció formada íntegrament a Andorra. A més, els ha recordat que tenen "una missió cabdal" i més en plena pandèmia, on la tasca dels bombers ha esdevingut "una peça fonamental". En declaracions posteriors als mitjans de comunicació, el ministre ha incidit que un dels eixos en els quals caldrà incidir és en la prevenció, ja que tot i que ara com ara ja es duen accions "de tot tipus" ha admès que potser es podrien potenciar.

Actes violents

D'altra banda, i qüestionat sobre el fet que darrerament s'hagin hagut de lamentar fets violents com l'agressió d'aquest diumenge a Sant Julià de Lòria, el ministre ha incidit en què "els preocupa" aquest tipus de fets i ha afegit que són unes actuacions que s'estan investigant.

Reforma de la justícia

A l'últim, i pel que fa al treball per a la millora de la justícia, ha detallat que la setmana del 10 de maig la comissió executiva per millorar la justícia es tornarà a reunir i que de manera paral·lela es treballa en el pla de xoc amb el Consell Superior de la Justícia. "Estem treballant força, però requereix temps", ha subratllat el ministre, que ha destacat que ara s'estudia com coordinar totes aquestes tasques i que en un "estadi superior" tindria lloc la trobada amb batlles i magistrats.