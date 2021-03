El 72% de la feina dels bombers, el transport sanitari

Andorra la VellaEls bombers van dur a terme 6.623 actuacions l’any passat, la qual cosa suposa una davallada del 12,5% menys respecte de les 7.570 dutes a terme el 2019. En aquest total s’inclouen també les formacions, que si no es tenen en compte suposa que els bombers van dur a terme l’any passat 5.344 operacions, 247 de les quals van ser incendis (el 4%); 366 salvaments; 892 assistències tècniques i 3.839 transports sanitaris, la qual cosa suposa el 72% del total de la feina dels bombers. Cal destacar que malgrat la davallada, aquesta no seria il·lustrativa al 100% d'un descens d'actuacions, ja que el país no ha rebut el volum de visitants d’altres anys.Així, el director adjunt dels bombers, Jordi Farré, ha manifestat que la població potencial sobre la qual s’ha hagut ‘d’actuar’ ha estat inferior a la d’altres anys i que, malgrat això, no ha tingut un impacte, per exemple, en actuacions com els rescats de muntanya. Així, si bé el 2020 se'n van fer 136, la xifra va ser només d’un menys respecte al 2019. Des dels bombers creuen que un cop es va desconfinar la població moltes persones van sortir al medi i eren en molts casos “persones que no anaven a la muntanya” habitualment i per això les xifres, malgrat hi ha hagut menys visitants al país, no han experimentat la davallada que s'hauria d'haver produït a l'haver menys gent a la muntanya. En aquest sentit, Farré ha tornat a incidir en què les persones que surtin al medi el primer que ha de fer és ser conscients “de les limitacions i el coneixement tècnic” que tenen.

Entrant al detall de l’activitat de l’any passat, Farré ha destacat el fet que el transport sanitari tingui un pes tan gran en la feina que duen a terme els bombers i en aquest sentit ha subratllat que “a diferència d’altres cossos” a Andorra un volum “molt important” de la feina que fan els bombers se centra en aquest transport. En canvi, només el 4% va ser l’extinció d’incendis, que van experimentar una davallada del 14% respecte de l’any anterior. Farré ha fet notar que es va donar aquest descens però que cal lamentar que es va registrar un dels focs més greus que ha viscut el país en els darrers anys, el de l’avinguda Carlemany que va provocar que tres persones hi perdessin la vida.

Un dels elements que prova l’impacte que ha tingut la menor arribada de turistes al país és el fet que a Encamp el cos va efectuar 877 intervencions, quan en anys ‘normals’, la xifra se situa en unes 1.200-1.400. En aquest sentit, Farré ha destacat que l’arribada de menys visitants al Pas de la Casa pot estar darrere aquesta davallada. Andorra la Vella va continuar sent la parròquia on hi va haver més actuacions, un fet habitual tant per l’activitat que s’hi registra com pel volum de població, ha explicat el director adjunt.

Per tant, la xifra d’operacions dutes a terme pels bombers al llarg de l’any passat representa una mitjana de divuit al dia, quan l’habitual era de vint. En canvi, el volum de trucades rebudes tant al telèfon 112 com el 118 es van incrementar en un 8%, amb 1.400 més fins a arribar a les 27.381. Per tant, aquest volum, ha fet notar Farré, no ha anat en consonància amb la davallada de l’activitat i ho atribueix al fet que fins que la població “no es va familiaritzar” amb el número per demanar hora als ‘stop labs’ trucava al 112 o al 118. A més, ha destacat que s’hagi incrementat la xifra de trucades al 112, la qual cosa atribueix al fet que la gent es vagi habituant a trucar a aquest número d’emergències vigent a Europa.

Els bombers han fet aquest balanç aprofitant que el dia 8 de març és el patró del cos i que aquest any s’ha decidit no fer cap acte presencial, durant el qual es donaven a conèixer les xifres altres anys. Farré ha recordat que el cos compta amb 136 persones, 120 de les quals són bombers. Sobre els efectius, i a preguntes dels mitjans de comunicació, ha admès que ara “potser no és el moment”, arran de la crisi causada per la pandèmia, d’incrementar la xifra d’efectius i ha recordat que aquest mateix dimecres el Govern ha acordat cinc incorporacions per cobrir les baixes per jubilació.