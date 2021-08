Els canvis a la part alta escaldenca, visibles l'any que ve

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany treballa amb la voluntat que els canvis lligats a la implementació del projecte Caldes ja puguin ser 'palpables' de cara a l'estiu que ve. D'aquesta manera, la cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que en el pressupost d'aquest any hi ha una partida d'1,5 milions d'euros per dur a terme projectes urbanístics i que la voluntat és que es puguin adjudicar per començar a posar ja fil a l'agulla a la plasmació d'aquest projecte.

La mandatària comunal ha recordat que una de les primeres actuacions urbanístiques ha de ser la que afecti la placeta del Madriu i ha incidit en la idea que des del comú "no es vol una intervenció puntual sinó global" i també ha volgut deixar clar que "no s'ha deixat de treballar" per dinamitzar la part alta "en cap moment".

Així, ha recordat que des que el comú va recuperar l'Espai Caldes s'han dut a terme exposicions que el que han pretès és atreure l'interès de la població i que de cara a l'estiu que ve la intenció és que "hagin passat moltes coses a la part alta" i que aquesta zona esdevingui "un lloc agradable". D'aquesta manera, ha afegit, els comerciants potser s'interessaran per obrir els seus negocis en aquest punt.

Quant als canvis en aquesta part de la parròquia, Gili també ha recordat que aviat començaran les obres a l'espai que antigament ocupava l'hotel Casino i on inicialment es farà un aparcament que també potenciarà que hi hagi més places a la part alta. De manera paral·lela, ha reiterat que el comú no ha tancat "mai les portes" a l'aparcament que l'anterior corporació havia planificat a la zona de l'Obac però ha recordat que es vol fer una reflexió sobre certes clàusules que l'actual majoria creu que "no són viables". També es vol replantejar si cal una infraestructura tan gran com la que s'havia previst.

Habitatge

D'altra banda, i qüestionada sobre el projecte perquè el comú impulsi habitatge a preu assequible, Gili ha destacat que s'hi està treballant "molt intensament" però que de moment no hi ha res tancat, ja que ha recordat que es tracta de temes "complexos", perquè calen "molts diners i s'ha de veure com finançar" aquest projecte. La cònsol ha manifestat que la voluntat és que es pogués tirar endavant "tan ràpidament com es pugui" però també ha destacat que la voluntat del comú seria que hi hagués "la col·laboració d'un privat", ja que si el comú ha de fer tot sol aquesta inversió seria "en detriment" d'altres iniciatives.