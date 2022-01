La capital allarga el recorregut de la cavalcada de Reis per evitar aglomeracions

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella opta per allargar el recorregut de la cavalcada de Reis, que es durà a terme aquest dimecres a la tarda, per evitar aglomeracions. D'aquesta manera, i tal com ha informat la corporació a través d'un comunicat, Ses Majestats d'Orient iniciaran el seguici a les 18 hores des de l'avinguda Meritxell 112 (espai de l'antiga seu d'Andorra Telecom) fins a l'avinguda Príncep Benlloch.

La cavalcada estarà conformada per quatre carrosses, les de Melcior, Gaspar i Baltasar i la del patge reial, i estaran acompanyats per tres espectacles itinerants de gran format, els quals aniran en la línia dels ja desenvolupats durant les festes en el marc del Poblet de Nadal. La companyia Mademoiselle Paillette desfilarà amb xanquers, actors i malabaristes que ompliran de llum, color i música la cavalcada. Tot plegat, amb una gran batucada que obrirà la desfilada per anunciar l'arribada de Ses Majestats.

L'adaptació de la desfilada dels Reis, allargant el recorregut, respon a la situació sanitària i a la no celebració, enguany, de la cavalcada conjunta amb Escaldes-Engordany. Així doncs, des del comú recomanen saludar els Reis des de diversos espais de manera que els ciutadans es puguin distribuir còmodament al llarg del trajecte i s'evitin grans concentracions de persones. Ses Majestats saludaran els infants i les seves famílies des de les carrosses i no es llençaran caramels amb la voluntat de prevenir la propagació de contagis.

A més, tampoc es durà a terme la tradicional recepció dels Reis per rebre les cartes dels més petits, però posen en relleu que els infants poden fer arribar els seus desitjos a Ses Majestats a través de l'Oficina de Correus Màgica de la plaça Guillemó, la qual es manté operativa de les 17.30 a 20 hores fins al mateix 5 de gener.