La capital tanca el berenador de la Comella pel risc d'incendis

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha tancat el berenador de la Comella i ha precintat les barbacoes de la zona davant l'elevat risc d'incendi i l'augment de les temperatures que es preveu al llarg dels pròxims dies al país. Des de Protecció Civil informen que ara per ara hi ha un baix risc d'incendis, per la qual cosa no han activat cap alerta, però manifesten que de cara a finals de setmana, moment en què les temperatures a Andorra podrien arribar fins als 35 graus, la situació podria canviar.

El servei també indica que la decisió de tancar els berenadors comunals depèn de cada administració i exposen que actualment el grau d'humitat de la massa forestal es troba en bon estat.

❌Tanquem el berenador de la Comella i precintem les barbacoes.

❌🔥 La mesura es pren davant de l'elevat risc d'incendi i la previsió d'altes temperatures per als propers dies. pic.twitter.com/ENI31NgNOT — Andorra la Vella (@AndorraCapital) 11 de agosto de 2021

D'altra banda, el Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per altes temperatures des d'aquest dimecres al migdia i fins dissabte. A més, també s'ha activat l'avís groc per vent aquest dimecres al vespre i a la nit. Així, des del departament de Mobilitat demanen als conductors que no llencin burilles ni altres objectes per la finestra del vehicle, ja que podrien provocar incendis i també recorden als ciclistes la importància d'estar hidratats.