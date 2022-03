Càritas envia 33 palets amb subministraments bàsics pels refugiats del conflicte a Ucraïna

Andorra la VellaEl tràiler amb material i subministraments per a refugiats de Càritas està enllestit i preparat per sortir aquest divendres cap a Polònia. Així ho ha afirmat aquest divendres el mossèn de Sant Julià de Lòria, Pepe Chisvert, qui ha assenyalat que el trasllat de material no suposarà cap mena de cost per l'entitat solidària, ja que l'empresa Transport Areny, gestionada per la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, juntament amb Juli Pérez.

Tal com han afirmat, ambdós han decidit fer el viatge de manera altruista per ajudar a les víctimes del conflicte armat al país de l'est d'Europa "aprofitant una part de les nostres vacances". Per la qual cosa, des de la companyia de transports cedeixen el tràiler i seran Sansa i Pérez qui conduiran, fent torns, per poder arribar dilluns a la població polonesa on els espera el responsable de Càritas a Polònia per començar a distribuir el material.

Chisvert ha posat en relleu la seguretat que tindrà el comboi, el qual garanteix l'entrega de tots els subministraments i la transparència del projecte. A més, també ha indicat que l'entitat solidària té obert el compte solidari de l'organització perquè "qui vulgui i pugui", faci una donació, la qual finalment s'enviarà a Ucraïna, i que fins al moment acumula aproximadament 30.000 euros.