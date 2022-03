Jordi Farré: "Cap vehicle ni cap uniforme va entrar a Ucraïna"

Andorra la VellaEl director dels Bombers, Jordi Farré, assegura i garanteix que cap vehicle ni uniforme del cos de salvament i extinció d'incendis va entrar en territori ucraïnès durant l'expedició del comboi d'ajuda humanitària pilotat per la Creu Roja. El màxim responsable del cos ha volgut deixar palès, davant la polèmica sorgida entorn de la missió de l'ONG, que els materials, queviures i altres objectes de necessitat destinats a les víctimes del conflicte armat al país de l'est d'Europa es va entregar totalment, tot indicant que qüestionar l'arribada dels subministraments "ho trobo, si més no, agosarat".

Farré també ha fet especial esment a l'objectiu principal de la missió, "portar ajuda humanitària a un destí", una feina que "s'ha acomplert". "La gent que més ho necessita, els que surten i fugen d'una guerra, tenen l'atenció que requereixen a través d'organismes internacionals reconeguts com és la Creu Roja", ha apuntat.

En relació a la possible entrada a Ucraïna, tot i que no ha negat en cap moment que alguna persona pogués haver travessat la frontera cap al territori en conflicte, el director del cos ha refermat que se li ha certificat que els bombers uniformats que van fer part del comboi van complir en tot moment les directrius dictades per la direcció del departament i, per tant, no van accedir al país de l'est d'Europa.

Tanmateix, ha detallat que la missió estava capitanejada per la Creu Roja i que els funcionaris "ens hi vam sumar amb dos vehicles i sis persones", per la qual ha exposat que si "ha passat alguna cosa", més enllà de l'entrega del material i els queviures, "hauran de ser ells qui donin resposta". "Tinc la tranquil·liquitat i la fermesa que cap uniforme ni vehicle de bombers ha entrat al territori en conflicte", ha reiterat. I ha exposat que cada organisme, bombers i Creu Roja, tenen uns principis i un funcionament diferents.

D'altra banda, davant la possibilitat que alguna persona hi hagués accedit i amb la voluntat d'esclarir els fets i depurar responsabilitat, si és dona la circumstància, Farré ha sol·licitat als efectius que van prendre part del comboi "tota la informació", la qual encara s'està gestionant. "Quan tingui la documentació podrem saber que va passar", ha dit.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, també ha ressaltat les ordres explícites que es van transmetre als efectius dels bombers que es van desplaçar fins a la frontera polonesa amb Ucraïna, que són la prohibició d'entrada de "cap membre del cos en territori ucraïnès". Una directriu que des de la cartera d'Interior s'assevera que es va complir. A banda, ha assenyalat que al llarg de la missió humanitària se'l va mantenir informat del desenvolupament i va felicitar l'arribada del comboi a la frontera entre Polònia i Ucraïna.

En la mateixa línia, des de la Creu Roja han afirmat en tot moment que no hi va haver cap vehicle del comboi que es desviés i entrés al territori en conflicte i asseguren que només hi va haver una part de l'expedició que es va dirigir cap al sud de Varsòvia per deixar alguns dels subministraments, sempre a petició dels comitès internacionals de l'ONG al territori.