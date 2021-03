Els casos actius continuen a l'alça mentre Salut detecta trenta-sis nous contagis

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest diumenge de la detecció de 36 nous casos de Covid-19 durant les darreres hores. Així, el nombre de positius totals des de l'inici de la pandèmia ja arriben fins als 11.517. Els casos actius continuen a l'alça i, novament, s'incrementen fins a arribar als 431. Pel que fa a les altes se situen en 10.973 després que 21 persones hagin superat la malaltia des de la darrera actualització sanitària.

El ministeri de Salut també ha notificat un increment en el nombre d'hospitalitzats. Actualment hi ha 11 persones a planta i 7 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), totes elles en situació de ventilació mecànica. Com és habitual, la planta Covid del Cedre no acull cap pacient malalt pel virus.

A l'espera de reprendre la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca aquest dilluns, el Govern ha informat que durant la jornada de dissabte no es va inocular cap vacuna.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 24 aules estan sota vigilància activa, de les quals 13 de manera total i 11 parcial, i 20 en vigilància passiva.