Els casos per la Covid-19 es tornen a disparar amb 59 nous positius

Andorra la VellaEls casos positius per coronavirus tornen a augmentar. En les darreres 24 hores s'han detectat 59 nous positius que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 12.771, tal com informen des de l'executiu. Pel que fa a les defuncions, aquest dissabte no s'ha de lamentar cap nou decés per la malaltia, i es mantenen en 123.

Els casos actius augmenten en 5 respecte divendres i se situen en 489 i les altes es troben en 12.159. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 24 pacients ingressats. D'aquests, 15 persones es troben a planta i 9 a la Unitat de Cures Intensives, 7 de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 del Cedre no hi ha cap pacient ingressat.

D'altra banda, durant la jornada de divendres es van administrar 1.229 dosis, i des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 24.079 vaccins. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 16 aules sota vigilància activa –5 total i 11 parcial– i hi ha 3 aules sota vigilància passiva.