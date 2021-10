Els centres de dia de la Creu Roja ja atenen 24 persones

Andorra la VellaAquesta setmana ha fet quatre mesos que es va posar en marxa el servei de centre de dia de la Creu Roja Andorrana. La xifra d’usuaris ha anat augmentant en aquests mesos i d’aquesta manera a Andorra la Vella hi ha dinou usuaris i cinc a Sant Julià de Lòria. Hores d’ara, s’espera la incorporació de quatre persones a la capital i una al centre lauredià. Cal recordar que les dues instal·lacions tenen una capacitat per a 40 persones però que es podria augmentar.

La valoració que fa el coordinador del projecte, Jorge Pérez, d’aquests quatre mesos de funcionament és “molt satisfactòria” tot i que reconeix que encara tenen “molt recorregut per fer” i coses a millorar. Malgrat tot, estan “molt contents” amb com estan funcionant els dos centres i també del retorn que estan tenint per part de les famílies i els usuaris, “tant d’aquelles persones que ja anaven a centres de dia com les que han començat” a fer-ho amb el de la Creu Roja Andorrana. En aquest sentit, destaca que els usuaris que hi assisteixen gaudeixen d’una supervisió, de persones que vetllen per les seves necessitats i que a més fan un pla de treball.

Així, el dia comença amb l’arribada al centre, sovint amb el transport que ofereix també la Creu Roja, i l’esmorzar i la presa de medicaments, si és necessari. Llavors arrenquen les activitats planificades, que al matí se centren més en la part física. Després de dinar els usuaris descansen i les tardes es dediquen més al treball cognitiu. El centre de la capital obre de les nou del matí a les set de la tarda mentre que el de Sant Julià de Lòria ho fa de vuit a sis de la tarda.

I quin és el perfil d’aquests usuaris? Pérez concreta que hi ha, d’una banda, persones grans “amb les necessitats derivades de la seva edat” i que necessiten un cert dinamisme, rutines i també socialitzar. De l'altra, hi ha persones amb diferents graus de dependències que a banda de les mateixes necessitats que presenten les persones grans també precisen d’una “feina individualitzada a nivell físic i cognitiu”. Totes les places autoritzades estan conveniades amb Afers Socials, que és qui s’encarrega de rebre la sol·licitud, la valoració i la proposta del recurs. La persona és derivada llavors a la Creu Roja, que contacta amb la família i els usuaris per concertar la seva incorporació al centre.

Tal com explica el coordinador, malgrat les places que tenen autoritzades siguin 40 la idea, amb el pas del temps, és anar augmentant aquesta xifra, una previsió que aniria acompanyada de l’augment de personal. En aquest sentit, emfasitza que “la cosa més significativa” és que la càrrega professional que pot assumir la Creu Roja es pot centrar en professionals assistencials, perquè per exemple el servei d’àpats està externalitzat. D’aquesta manera, reivindica que tots els recursos humans estan centrats “en la millora de la qualitat de vida” dels usuaris dels centres. Actualment compten amb tres auxiliars d’infermeria, una infermera, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta i el coordinador, que és també treballador social.

I pel que fa al repte de posar en marxa el centre en plena pandèmia, Pérez recorda que també la “matriu” del projecte deriva precisament d’aquests període, en què es va constatar que els centres de dia són “un recurs molt necessari”, ja que es busca millorar la qualitat de vida dels usuaris i que puguin romandre a casa seva el major temps possible. D’aquesta manera, recorda que possibilita recursos de rehabilitació i socials “sense trencar el vincle amb la llar”. A banda, també s’està “al costat dels cuidador” ja que se l’allibera durant unes hores de la càrrega que suposa tenir una persona a la que atendre les 24 hores.