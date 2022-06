Dos-cents escolars celebren la cloenda del Consell d'Infants

Andorra la VellaL'estadi comunal Joan Samarra i Vila ha acollit aquest divendres la celebració de la festa de cloenda del Consell d'Infants d'Andorra la Vella amb la participació d'aproximadament 200 escolars de cinquè curs dels tres sistemes educatius de la parròquia. Tal com ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, qui també ha estat present a la festivitat i qui ha assenyalat que "és el premi per l'esforç que han fet els infants proposant i treballant iniciatives al llarg de tot el curs". "Ara els toca gaudir i aquesta mena d'activitats agraden molt perquè cadascú troba el seu espai, sigui jugant a futbol, saltant, ballant, fent treballs manuals o fent ús dels inflables, que són espectaculars", ha indicat.

La mandatària també ha apuntat que la instal·lació de les activitats a l'estadi comunal s'aprofitaran per a la celebració de la festa de final de curs de les escoles esportives de la capital, per la qual cosa "es podria dir que són sostenibles", i on participaran els infants inscrits a les divuit escoles, que suposen fins a 1.600 nens. "És una bona manera d'aprofitar i que tots els infants i joves de la parròquia i els que participen de les activitats puguin tenir un dia per ells, de disbauxa, festa i a l'aire lliure", ha exposat. Per la seva banda, els alumnes de cinquè del sistema francès, han agraït la realització de les activitats i han celebrat que el comú d'Andorra la Vella els faciliti la instal·lació per retrobar-se amb companys d'altres sistemes educatius i "fer pinya tots plegats".