Ceret dona el tret de sortida a l’etapa del Tour que l’11 de juliol arribarà a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa localitat nord-catalana de Ceret (capital de la comarca del Vallespir) ha celebrat aquest dissabte a tarda la Festa del Tour de França, durant la qual s’ha inaugurat la línia de sortida de la 15a etapa que es disputarà l’11 de juliol, que tindrà un recorregut de 192 quilòmetres i culminarà a Andorra la Vella. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, hi ha assistit convidada per l’alcalde de Ceret, Michel Coste. També hi han participat, a banda del director delegat del Tour, Bernard Thévenet, la presidenta del Consell Regional d’Occitània, Carole Delga; la presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe; i el Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret, Jean-Marc Bassaget.

Conxita Marsol ha convidat els assistents a conèixer Andorra i ha evidenciat que actes com aquests ajuden a estrènyer lligams. Quan falten exactament 50 dies perquè el Tour arribi a Andorra la Vella, la cònsol major ha explicat que serà la segona vegada que la capital aculli una arribada del Tour. La primera vegada va ser l’any 1964, si bé amb posterioritat va ser línia de sortida els anys 1993, 1997 i el 2009. El Tour de França ha passat en diverses ocasions pel país: Arcalís va ser arribada el 1997, el 2009 i el 2016; Pal va ser-ho el 1993 i Escaldes-Engordany va ser línia de sortida en l'edició del 2016.

La 'Grande Boucle' arribarà a Andorra l'11 de juliol i entrarà al país per la frontera francoandorrana, creuarà el Pas de la Casa, el Port d'Envalira per després dirigir-se a Soldeu, Canillo, Encamp, passant per Beixalís, Anyós i Escaldes-Engordany, i amb arribada a Andorra la Vella. L'itinerari transcorrerà durant uns 50 quilòmetres dins el territori andorrà, similar als de l'edició del 2016. Després d'aquesta etapa, l'organització del Tour farà una jornada de descans a Andorra i el 13 de juliol els corredors sortiran des del Pas de la Casa per dirigir-se de nou a territori francès.

La Festa del Tour, que ha culminat amb la inauguració de la línia de sortida de l’etapa Ceret-Andorra la Vella, ha estat precedida per l’estrena de l’espai de la pista ciclable 'Pyrénées Mediterranée', la plantada d’un cirerer a la plaça del Pont seguida d’una desfilada de gegants pels carrers de Ceret amb música popular. Durant tot el cap de setmana se celebra a la capital de la comarca del Vallespir el Mercat de la Cirera, que s’ha inaugurat aquest dissabte al matí.