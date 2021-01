Col·laborar amb la botiga solidària de la Creu Roja a través del mòbil

Andorra la VellaCityXerpa, el servei de comandes a domicili, ha arribat a un acord amb la Creu Roja Andorrana perquè els usuaris de l'aplicació mòbil puguin comprar productes destinats a la botiga solidària de l'entitat social. Així, l'app de la plataforma comptarà durant tot el mes de febrer amb un apartat dedicat específicament a l'entitat. Allà els usuaris trobaran els productes que més fan falta a la botiga solidària (s'aniran actualitzant periòdicament) i podran comprar-los. Un cop per setmana, CityXerpa revisarà les compres i portarà els productes a la seu de la Creu Roja.

Aquesta col·laboració entre les dues organitzacions s'emmarca en el conveni que van signar el desembre del 2019, que preveia una sèrie d'accions de caràcter benèfic que s'havien de dur a terme durant el 2020, però que van quedar aturades per la irrupció de la Covid-19.

Entre les accions previstes hi havia el lliurament d'una panera per Nadal a 25 usuaris del servei de teleassistència de l'entitat social, un berenar solidari per a la gent gran amb una previsió de 80 assistents, i una campanya de lliurament d'alcoholímetres amb les comandes que s'entreguessin de divendres a dissabte a la nit durant els mesos d'estiu. Tot i això, aquestes dues darreres accions no es van poder concretar a causa de la pandèmia.

Una última acció consistia a posar l'aplicació a disposició de la Creu Roja per a la recollida de donacions en cas d'urgències per catàstrofe. Aquesta acció és la que s'ha posat en marxa ara. D'aquesta manera, entre els productes d'alimentació més necessaris hi ha plats preparats per escalfar de llarga caducitat i en envasos com llaunes, vidre o sobres; cacau soluble en pols; cereals per esmorzar; crema de cacau per untar; llet desnatada; melmelada i confitura; sucs i nèctars de fruita; batuts; oli d'oliva i de gira-sol; tomàquet fregit i natural triturat; brou de peix, verdura i pollastre; llegums secs; sucre i sal.

Pel que fa als productes de neteja és necessari detergent i suavitzant per la roba; bosses d'escombraries; paper de cuina; desinfectant WC; desinfectants multiús; fregalls per a bany i cuina, i raspalls d'escombra i baietes de fregar sense pal. En relació amb els productes d'higiene personal es demana pasta de dens; paper WC, sabó de mans; tampons i compreses; xampú i mascaretes; tovalloletes per a nadons, i desodorant per a homes i dones.