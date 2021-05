Colònies a França i estades esportives a Catalunya, novetats de les propostes d'estiu a Andorra la Vella

Andorra la VellaColònies a França i estades esportives a Catalunya són les principals novetats de les activitats per a infants i joves que el comú d’Andorra la Vella oferirà aquest estiu. Entre les propostes que organitza el departament de Social i el d’Esports i Joventut s’oferiran 500 places setmanals en les propostes que es fan al país i 175, en total, en les que s’ofereixen a fora.

Així, per als infants de tres a sis anys s’oferiran activitats al Llamp i a la ludoteca de Santa Coloma entre el 5 de juliol i el 7 de setembre. A més, aquest any es torna a apostar pel torn de matí ja que va tenir “molt bona acollida”, tal com ha posat en relleu la consellera de Social, Meritxell Pujol, i, per tant, les famílies podran gaudir d’aquest servei de vuit del matí a tres de la tarda a Ciutat de Valls. Les inscripcions per a aquesta oferta per als més petits s’obrirà l’1 de juny.

Des del departament de Social també s’ofereixen colònies per als infants de fins a 14 anys. Aquest any es repeteix el torn a Brunyola, Girona, entre el 26 de juliol i el 6 d’agost i “la novetat” és que s’oferirà un torn a França, concretament a Thèbe, entre el 16 i el 27 d’agost. Les inscripcions per poder participar en aquestes colònies s’obren aquest divendres 14 de maig. Tal com ha comentat Pujol, aquestes colònies es faran amb monitors del comú i a les cases de colònies només hi haurà els nens d’Andorra.

La consellera ha destacat que el comú ha optat per no incrementar els preus aquest any i ha recordat que a més les famílies que ho necessitin poden gaudir dels ajuts que s’atorguen perquè “cap nen es quedi sense estiu”.

Al seu torn, el conseller d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha incidit en el fet que “l’objectiu principal és ajudar les famílies proposant el màxim d’activitats per als nens en lleure i esports” i ha recordat que des del seu departament s’ofereixen 360 places setmanals. En les propostes esportives es mantindrà la dinàmica de l’any passat dels grups de convivència de 20 infants i es duran a terme en dos espais diferents, a Ciutat de Valls, on estaran els infants de sis a nou anys, i a la plaça del Poble, on hi haurà els que tenen entre deu i catorze. Els infants podran gaudir de les escoles esportives i dels diferents campus que ofereixen els clubs esportius. La principal novetat d’aquest any són les estades a Catalunya. Així, hi haurà una estada multiesportiva al Port del Comte per a infants dels vuit als tretze anys; un campus de futbol a Amposta per a infants de sis a catorze anys i un de taekwondo a l’Hospitalet de l’Infant.

Cabanes també ha remarcat que aquestes propostes d’estiu serveixen per “iniciar els joves en la seva primera feina” ja que en total s’ofereixen 80 places de monitors, una xifra que suposa una vintena més respecte a anys anteriors, arran de les mesures a què obliga la pandèmia. El conseller d’Esports i Joventut ha detallat que els més joves poden optar a auxiliar de monitor i que aquells que ja estan fent estudis universitaris relacionats amb les activitats poden desenvolupar la tasca de monitor. Aquells que ja tenen el grau universitari corresponent poden ser responsables de monitors.

Pujol també ha recordat que el departament que ella encapçala ofereix propostes per a la gent gran que es divideixen en tres blocs: cursos i tallers; activitats físiques i recorreguts històrics per la parròquia. La primera de les propostes arrenca aquest divendres, amb un taller sobre estil de vida, vacunes i Covid-19. També ha destacat que es tornarà a fer el taller emocional i xerrades relacionades amb l’impacte de la pandèmia. Ha recordat que les places estan limitades i que cal fer reserva al departament de Social.